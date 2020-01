Critics’ Choice Awards 2020: Arriban famosos a la alfombra roja

Los Critics’ Choice Awards 2020 ya dieron inicio con la llegada de los famosos a la alfombra roja en el Barker Hangar en Santa Mónica, California y todo el glamour y belleza está presente.

Entre las celebridades que han llegado temprano a la cita de la premiación que otorgan los críticos de cine mundial, se encuentra John Leguizamo quien con un traje negro, camisa blanca y corbata del color de su ropa, se mostró bromista y sonriente.



John Leguizamo. Foto: reuters

Quien también lució elegante, pero sexy fue la actriz Christina Applegate, quien con un vestido negro ajustado dejó ver su silueta.



Christina Applegate. Foto: AFP

La ceremonia, que se transmitirá por el canal TNT, es una de las más precisas para las nominaciones al Oscar, por eso la importancia que tiene ante la comunidad de famosos en Hollywood de asistir a la gala, como lo hizo Todd Phillips, quien junto con su cinsta "Joker" está nominado como Mejor película y Mejor director.



Todd Phillips. Foto: AFP

El comediante, escritor, actor Chris Hardwick aprovechó la alfombra roja para hacer el momento romántico de la tarde al besar a su pareja, la actriz y modelo Lydia Hearst.



Chris Hardwick y Lydia Hearst. Foto: AP

El más esperado de la noche sin duda fue Joaquin Phoenix , quien podría llevarse el premio al Mejor actor por su caracterización del villano de Batman, "Joker", y con esto ya perfilarse para que el próximo 9 de febrero, en los Oscar, sea reconocido por dicho trabajo. En esta ocasión fue acompañado por su hermana Rain Phoenix.



Rain y Joaquin Phoenix. Foto: AFP

La kenia-mexicana Lupita Nyong también estuvo presente en la "pasarela" de los famosos y ella lo hizo en grande con un vestido café.



Lupita Nyong. Foto: AFP

Quienes dejaron con la boca abierta a todo el mundo que se dio cita en el Barker Hangar fue Jennifer Lopez y Nicole Kidman, actrices que se llevaron la mayoría de los flashes en el evento previo a la premiación.



Jennifer Lopez. Foto: AFP



Nicole Kidman. Foto: AFP

Entre las cintas favoritas se encuentran "The Irishman", de Martin Scorsese, con 14 nominaciones; y "Once Upon a Time…in Hollywood" de Quentin Tarantino con 12 candidaturas.

A continuación la lista completa de nominaciones:



Mejor Película

"1917"

"Ford v Ferrari"

"The Irishman"

"Jojo Rabbit"

"Joker"

"Little Women"

"Marriage Story"

"Once Upon a Time…in Hollywood"

"Parasite"

"Uncut Gems"



Mejor Actor

Antonio Banderas – Dolor y gloria

Robert De Niro – The Irishman

Leonardo DiCaprio – Once Upon a Time… in Hollywood

Adam Driver – Marriage Story

Eddie Murphy – Dolemite Is My Name

Joaquin Phoenix – Joker

Adam Sandler – Uncut Gems



Mejor Actriz

Awkwafina – The Farewell

Cynthia Erivo – Harriet

Scarlett Johansson – Marriage Story

Lupita Nyong’o – Us

Saoirse Ronan – Little Women

Charlize Theron – Bombshell

Renée Zellweger – Judy



Mejor Actor de Reparto

Willem Dafoe – The Lighthouse

Tom Hanks – A Beautiful Day in the Neighborhood

Anthony Hopkins – The Two Popes

Al Pacino – The Irishman

Joe Pesci – The Irishman

Brad Pitt – Once Upon a Time… in Hollywood



Mejor Actriz de Reparto

Laura Dern – Marriage Story

Scarlett Johansson – Jojo Rabbit

Jennifer Lopez – Hustlers

Florence Pugh – Little Women

Margot Robbie – Bombshell

Zhao Shuzhen – The Farewell



Mejor Director

Noah Baumbach – Marriage Story

Greta Gerwig – Little Women

Bong Joon Ho – Parasite

Sam Mendes – 1917

Josh Safdie and Benny Safdie – Uncut Gems

Martin Scorsese – The Irishman

Quentin Tarantino – Once Upon a Time… in Hollywood



Mejor Historia Original

Noah Baumbach – Marriage Story

Rian Johnson – Knives Out

Bong Joon Ho and Han Jin Won – Parasite

Quentin Tarantino – Once Upon a Time… in Hollywood

Lulu Wang – The Farewell



Mejor Historia Adaptada

Greta Gerwig – Little Women

Noah Harpster and Micah Fitzerman-Blue – A Beautiful Day in the Neighborhood

Anthony McCarten – The Two Popes

Todd Phillips & Scott Silver – Joker

Taika Waititi – Jojo Rabbit

Steven Zaillian – The Irishman



Mejor Cinematografía

Jarin Blaschke – The Lighthouse

Roger Deakins – 1917

Phedon Papamichael – Ford v Ferrari

Rodrigo Prieto – The Irishman

Robert Richardson – Once Upon a Time…in Hollywood

Lawrence Sher – Joker



Mejor Diseño de Producción

Mark Friedberg, Kris Moran – Joker

Dennis Gassner, Lee Sandales – 1917

Jess Gonchor, Claire Kaufman – Little Women

Lee Ha Jun – Parasite

Barbara Ling, Nancy Haigh – Once Upon a Time… in Hollywood

Bob Shaw, Regina Graves – The Irishman

Donal Woods, Gina Cromwell – Downton Abbey



Mejor Edición

Ronald Bronstein, Benny Safdie – Uncut Gems

Andrew Buckland, Michael McCusker – Ford v Ferrari

Yang Jinmo – Parasite

Fred Raskin – Once Upon a Time… in Hollywood

Thelma Schoonmaker – The Irishman

Lee Smith – 1917

Mejor Diseño de Vestuario

Ruth E. Carter – Dolemite Is My Name

Julian Day – Rocketman

Jacqueline Durran – Little Women

Arianne Phillips – Once Upon a Time… in Hollywood

Sandy Powell, Christopher Peterson – The Irishman

Anna Robbins – Downton Abbey



Mejor Maquillaje

Bombshell

Dolemite Is My Name

The Irishman

Joker

Judy

Once Upon a Time… in Hollywood

Rocketman

Mejores Efectos Visuales

1917

Ad Astra

The Aeronauts

Avengers: Endgame

Ford v Ferrari

The Irishman

The Lion King



Mejor Película Animada

Abominable

Frozen II

How to Train Your Dragon: The Hidden World

I Lost My Body

Missing Link

Toy Story 4

Mejor Película de Acción

1917

Avengers: Endgame

Ford v Ferrari

John Wick: Chapter 3 – Parabellum

Spider-Man: Lejos de casa



Mejor Comedia

Booksmart

Dolemite Is My Name

The Farewell

Jojo Rabbit

Knives Out

Mejor Película de Ciencia Ficción o Terror

Ad Astra

Avengers: Endgame

Midsommar

Us



Mejor Película Extranjera

Atlantics

Les Misérables

Dolor y gloria

Parasite

Portrait of a Lady on Fire