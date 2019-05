Críticos de cine pronostican a Robert Pattinson como un pésimo Batman

Tenemos un nuevo Batman: Robert Pattinson, que para muchos fanáticos de D.C. no ha sido una gran noticia pues no creen que elegir a el vampiro guapo y meloso que brilla bajo el sol, dé el ancho de un personaje fuerte, oscuro y misterioso como lo es Batman. De la misma forma piensan distintos críticos de cine, pero ellos no juzgan a Pattinson por su papel en "Crepúsculo" sino por sus capacidades actorales y físicas.

El problema para los críticos es que Robert es un actor estereotipado, totalmente marcado por la serie de "Crepúsculo", y no saben cómo se va a desarrollar en una franquicia más grande como lo es Batman, que ha quedado marcada por las actuaciones de Christian Bale y Michael Keaton. Además les parece un caso muy particular porque se desea hacer a un personaje más joven como sucedió con Spiderman y Tom Holland.

“No le van a alcanzar las botas para poder rellenar a un personaje como Batman. Este actor se ve muy frágil. No tiene esas habilidades para poder lograr la doble personalidad de Batman, digamos que podría pasar por Bruno Díaz, pero no como Batman, en ese sentido yo creo que sí fue un error. Es un actor muy limitado que busca actuar al viejo estilo: sólo con la mirada, pero no es muy expresivo como otros actores usan todo el cuerpo o gesticulan más” dijo el crítico José Felipe Coria.

A siete años de la última entrega de "Crepúsculo", los críticos aseguran que Pattinson no se ha logrado sacudir del personaje Edward Cullen, a diferencia de Kristen Stewart, aunque haya trabajado con grandes directores como David Cronenberg en "Cosmópolis" (2012) y los hermanos Safdie en "Good Time" (2017).

Ante los distintos Batman que se han presentado en la pantalla grande como George Clooney, Michael Keaton, entre otros, el favorito del público ha sido Christian Bale en la trilogía de “El Caballero de la Noche” dirigida por Christopher Nolan. Sostienen que la saga será difícil de superar debido a que tanto el guión como la dirección y la actuación en estos filmes fueron la combinación perfecta para dar un Batman en distintas dimensiones humana, patológica, frágil y agresiva a la vez.

“Christian Bale es favorito como Batman por tres razones: él es un gran actor, los guiones de 'The Dark Night' están muy bien hechos y por supuesto que Christopher Nolan lo haya dirigido, porque es muy visionario. Pudo ver en la oscuridad de ese personaje muchas áreas de oportunidad, un problema en otros Batman, como le pasó a Zack Snyder. Realmente no hay un Batman tan oscuro, tan interesante como el de Nolan” dijo el crítico de cine Silvestre López Portillo.

Otro punto que no está a favor de Robert Pattinson es su edad, a pesar de tener 33 años es demasiado joven para los críticos, esto le resta favoritismo y esperanzas al papel que pueda desempeñar. Sin embargo, confían en que el guion se adapte a la edad de Pattinson y se pueda otra cara del héroe.

“De primera impresión, si me dicen que va a ser (Robert Pattinson) el Batman de la serie 'Gotham' te diría que está estupendo. Ojala el guión vaya acorde con su edad. Al igual que con Spiderman tratan de llegar a un público más joven. Cada vez los Spiderman más chicos al igual que los Batman. Robert Pattinson bien dirigido puede ser una buena opción. Ahora te voy a hacer muy honesto: Robert se me hace muy mocoso, pero ya tiene la edad del Batman de Tim Burton (interpretada por Michael Keaton). No lo veo mal, por imagen sólo se ve más joven, a ver cómo lo hace” dijo López Portillo

El actor que dio vida a Cedric Diggory en "Harry Potter y el Cáliz de Fuego", parece no llevar muchos puntos a su favor, empezando por su personaje "Crepúsculo" que la gente no perdona. Por otro lado, los críticos afirman que tal vez no sea tan malo si el director de la película sabe tomar los aspectos más fuertes de Robert.

“Yo creo que va a dar un Batman muy limitado. Batman es un psicópata que hace el bien, alguien que tuvo un trauma muy fuerte en la infancia, alguien que no tiene superpoderes y por ello está acomplejado. Tiene que conseguir una serie de instrumentos para poder copiar lo que hacen muchos de sus compañeros, necesita demasiada herramienta, por más tecnología de punta que use no puede ser Superman o Aquaman. En ese sentido, se necesita un actor con más presencia, no alguien que nos ha presentado un vampiro muy frágil, que no bebe sangre humana, vive en el día, brilla y es romántico” dijo José Felipe Coria.

nrv