Cosío celebra que actores hispanos se sumen a industria cinematográfica de EU

"Hay un ambiente en todo el mundo contra la migración, México tiene una respuesta que es bastante dudosa sin embargo es un problema vigente", compartió el actor Joaquín Cosío.

El histrión habló sobre las reformas migratorias implementadas por el gobierno del mandatario de Estados Unidos Donald Trump.

"Son bastante cuestionables, todo el mundo está reaccionando al respecto. Son medidas muy agresivas contra la inmigración", dijo.

Sin embargo recordó que por otro lado los actores hispanos están entrando a la industria cinematográfica norteamericana.

"Estamos incorporándonos a esta lista de actores hispanos que cada vez es más larga eso me tiene bastante contento", expresó.

Cosío se prepara para su próximo trabajo con DC y Warner donde formará parte del "Suicide Squad" con quienes comienza grabaciones el próximo mes. Señaló que nombres como el de Eugenio Derbez y Salma Hayek ya tienen una carrera consolidada y él está haciendo su parte en la industria.

"Es una gran oportunidad, yo la recibo con bastante entusiasmo, estoy muy contento, he trabajado en otras producciones igualmente grandes pero en ésta en particular creo que me voy a divertir", dijo.

"Es un blockbuster es una película gigantesca, yo todavía no inicio el rodaje, estamos por iniciar y hay varios actores muy connotados".

rad