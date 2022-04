Chris Hemsworth alborota las redes: ¿ya viene el tráiler de Thor. Love and Thunder?

Chris Hemsworth confirma inicio de gira de prensa de la película “Thor. Love and Thunder”.

"Prepárense, amigos, esto va ser salvaje”, publicó el actor Chris Hemsworth en lo que parece ser la antesala del estreno del tráiler de la película “Thor. Love and Thunder'', acompañado por Taika Watiti y Tessa Tomphson.

“Un largo periodo de prensa nos espera con 'Thor: Love and Thunder' junto a estas dos maravillosas personas. Un día lleno de locura y diversión.”, compartó el actor a través de su cuenta de Instagram, y provocó la reacción de los fans presentes en las redes sociales, quienes comenzaron a realizar conjeturas del lanzamiento del trailer luego de mucho tiempo de espera.

El cuestionamiento por parte de los fans ante la ausencia de Natalie Portman en la fotografía de inicio de gira no se hizo esperar.



Happy but where are nataile and bale

I was only waiting for them this whole time. Please I hope they are included for further promotions, pleaseeee@Marvel @thorofficial #ThorLoveAndThunder #natalieportman #christianbale #Chrishemsworth @TaikaWaititi https://t.co/05W5V7GB6a

— Tanvi58 (@Tantweets3) April 4, 2022