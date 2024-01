Carlos Bremer soñaba con llevar al cine la historia de Luis Miguel

Tras su participación crucial en la recuperación de las finanzas de Luis Miguel, el empresario Carlos Bremer, quien falleció hoy 5 de enero a los 63 años debido a complicaciones de salud, llegó a considerar la importancia de llevar la historia del cantante al cine.

Bremer, fundador del grupo financiero regiomontano Value, fue una figura clave en el diseño de un modelo económico que ayudó al intérprete de "La incondicional" a superar sus desafíos financieros y evitar mayores endeudamientos.

El esquema consistió en que el cantante fuera pagando con taquilla de sus conciertos , a quien le debía dinero.

“Podría enumerar cinco mexicanos que tienen historias increíbles, Luis Miguel es uno ”, señaló Bremer hace algunos años.

“No lo he hablado con él, la verdad es que cuando me pidieron lo ayudara en un plan de restructura (financiera) lo traté de hacer, pero ahora no lo necesita para nada, pero estoy abierto a cualquier cosa”, agrega.

A pregunta expresa, señaló que sería un sueño reunir al “Sol” con Alejandro Fernández, proyecto que en su momento no cuajó por el problema de Luismi.

“¿Mediador? Creo hay dos personas mejores que yo para eso, pero les ayudaría, sería para mi un regalo”, dijo.

El entonces participante del programa Shark Tank estaba por estrenar, como co productor, la cinta con temática beisbolera "108 costuras", con Kuno Becker, Ximena Navarrete y José Ángel Bichir.

En ella se cuenta cómo dos amigos luchan para llegar a las Grandes Ligas de Estados Unidos ,obteniendo triunfos importantes.

Antes, en 2010, había invertido en "El juego perfecto", que narraba la hazaña de 1957 de niños beisbolistas mexicanos , ganando el mundial a sus homólogos estadounidenses.

“Vamos a tratar de llevar historias más increíbles, hay que hacerlo y si tengo la posibilidad de hacerlo, le entro”, indicó.

“Con 'El juego perfecto' me dijeron que iba a perder toda mi inversión, era una cinta grande y pensé que debía hacerlo, al final recuperé todo y entonces, ahora, me aventé con un dineral”, agregó.

Grupo Value confirma el deceso de Carlos Bremer

"Con profunda tristeza, Value Grupo Financiero, S.A.B. de C.V. (“Value Grupo Financiero”) comunica que el señor Carlos Bremer Gutiérrez, Presidente del Consejo de Administración y Director General de esta emisora, falleció el día de hoy, 5 de enero del año en curso, en un hospital del área metropolitana de Monterrey, debido a complicaciones derivadas del desvanecimiento que sufrió el martes 2 de enero de 2024", escribió la empresa a través de redes sociales.

El pasado 2 de enero, el empresario sufrió un desvanecimiento, al parecer por un preinfarto, en sus oficinas de Grupo Value en la colonia Bosques del Valle, en el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León.

Carmen Patricia Armendáriz así despidió a uno de los Shark más queridos: "Yo acabo de perder un hermano verdadero. México perdió a un benefactor imparable de los jóvenes deportistas. En mi corazón querido@carlosbremer", externó en su cuenta de X.

