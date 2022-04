Amy Schumer revela la broma sobre Alec Baldwin que le vetaron para el Oscar

Amy Schumer habría contado un chiste sobre Alec Baldwin en la pasada ceremonia de la entrega del Oscar, de no haber sido por su abogado que le recomendó no hacerlo.

Durante una presentación en el Teatro Mirage en Las Vegas, la comediante y actriz en "Sexy por accidente" y "Esta chica es un desastre", reveló que durante su participación en la ceremonia quería hacer un juego de palabras aprovechando el título de la más reciente cinta protagonizada por Leonardo DiCaprio.

Ahí aprovecharía para mencionar a Baldwin, quien a fines del año pasado disparó un arma presuntamente de utilería y que acabó con la vida de la cinefotógrafa de la cinta que estaba rodando.

"No mires arriba es el nombre de una película, más bien no mires al cañón de la pistola de Alec Baldwin. No pude contar estos chistes, pero puedes subir y pegarle a alguien", dijo

De acuerdo con The Hollywood Reporter, desde el inicio de su espectáculos Schumer dejó en claro que hablaría de todo en su vida, incluyendo la pasada entrega del Oscar.

La ceremonia pasará a la historia por la bofetada que Will Smith, que se alzó con la estatuilla a Mejor Actor, propinó a Chris Rock sobre el escenario, cuando éste dijo un chiste haciendo alusión a Jada Pickett, esposa del actor.

"Todo lo que puedo decir es que fue realmente triste, y creo que dice mucho de la masculinidad tóxica. Fue realmente molesto, pero creo que la mejor manera de consolarnos sería que dijera los chistes de los Oscar que no permitían decir en la televisión", dijo, alertando al público que la veía.

Relató que entre las bromas descartadas estuvo una sobre James Franco y las acusaciones sobre conducta sexual inapropiada que pesan sobre él.

"No se me permitió decir nada de eso", indicó en última instancia.

Luego de la ceremonia, Schumer compartió en Instagram que lo sucedido en el Oscar había sido traumante para ella.



