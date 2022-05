Ambulante 2022 regresa con formato híbrido y con gira digital

Tras la pandemia regresa Ambulante 2022 en un formato híbrido, con el cual, además de recorrer nuevamente varios estados de la República Mexicana de manera presencial, también mantendrá su espacio digital para llegar a nuevas audiencias.

“Desde la pandemia consideran que es imprescindible seguir teniendo presencia en el espacio digital, con programación que les permita alcanzar nuevas y distintas audiencias, en 2021 se llegó a más de 7 mil 729 con la gira digital, es por ello que se mantendrá esa opción para todas las personas que no puedan acudir de manera presencial”, comentó Paulina Suárez, directora general de Ambulante.

De acuerdo a Roxana Alejo, directora operativa, tras afrontar los retos de seguir con el proyecto durante pandemia, se dieron cuenta de que, aunque ya llegaban a diferentes lugares de manera presencial, nunca se percataron de las personas que querían asistir, pero la distancia se los impedía y fue gracias a las plataformas digitales que se abrió una nueva ventana para esas comunidades.

“Con lo digital pudimos llegar a toda la República, pudimos tener la oportunidad de conocer nuevos puntos de vista, de conocer un público en otros estados que nunca pensamos que tendríamos tanta respuesta, la gira digital es algo que no vamos a dejar. También nos replanteó el cómo llegar a ese público que no tiene internet y que son estados en donde no va la gira, ahí pensamos en la televisoras nacionales y locales, de tener una programación de documentales que acompañen la gira y que en ese formato se alcance a un público diferente”, explicó.

En esta decimosexta edición el tema de la gira será, “Las Resonancias”, así lo enfatizó Itzel Martínez, directora de programación.

“Es un concepto que hace referencia a las múltiples frecuencias sonoras, visuales, emocionales que se generan entre dos o más elementos de un sistema, nosotros partimos de la premisa de entender al cine como un espacio articulador de resonancias, como lugar de encuentro que nos permite ampliar las ideas y los diálogos con nuestro público, así que en este años pospandémico queremos sintonizar frecuencias en los cuerpos de nuestros espectadores, en sus emociones y en su conciencia crítica”, señaló.

Este año también se mantendrán muchas de las secciones ya conocidas como, “Ambulantito” que es un espacio para dialogar temas de las infancias, “Injerto” que es el cine experimental y “Retrovisor” que es una mirada histórica enfocada en material de archivo cinematográfico.

“También contaremos con la sección de ‘Pulsos’, que nos permite hacer un panorama del cine mexicano contemporáneo, ‘Resistencias’ cuyo núcleo incluye temas relativos a la justicia y derechos humanos, ‘Intersecciones’ que nos permite echar una mirada a lo que se está produciendo en cine documental reciente, ‘Sonidero’ en donde el sonido y la música se integran como ejes rectores’ y ‘Cordenadas’ que es una sección muy querida, en donde se da un lugar a los productores locales de los lugares que recorremos”, detalló Martínez.

De acuerdo a las organizadoras próximamente se darán a conocer más detalles, y qué documentales participarán en esta edición, por el momento adelantan que, la gira se llevará a cabo del 31 agosto al 9 de octubre y se estarán visitando cinco estados de la República Mexicana.

Ciudad de México del 31 de agosto al 4 de septiembre

Michoacán del 7 de septiembre al 11 de septiembre

Aguascalientes del 21 de septiembre al 25 de septiembre

Chihuahua del 28 de septiembre al 2 de octubre

Veracruz del 5 de octubre al 9 de octubre

