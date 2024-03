Cinco filmes clásicos protagonizados por Bruce Willis

El 19 de marzo el actor Bruce Willis cumplirá 69 años, aunque con problemas de salud, debido a la demencia frontotemporal que ha deteriorado su estado en los últimos meses.

Sin embargo, es un buen momento para recordar su trabajo y celebrarlo con algunos de los personajes más cónicos que ha interpretado en más de 40 años de carrera.

Su primer gran éxito de taquilla fue “Duro de matar”, en 1988, donde dio vida al policía neoyorquino John McClane, quien le hace frente a un grupo de criminales que toman de rehenes a los trabajadores que se encontraban en un rascacielos.

En esta cinta, que hoy puedes ver por la plataforma Star+, Willis demostró que era más que un actor de comedia, donde ya tenía éxito para ese entonces, y se consagró como actor de acción, dando inicio a una de las sagas del género más aclamadas.

Años después, en 1995, estuvo a la cabeza del filme “Doce monos”, dirigido por Terry Gilliam y ambientado en un mundo postapocalíptico de mediados de los 90, donde un virus ha llevado a las personas a vivir bajo tierra.

El personaje de Bruce, llamado James Cole, es un criminal que busca ganar su libertad viajando al pasado, donde busca el virus que desató el fin del mundo (este filme se encuentra en la plataforma Max).

En 1998, Willis protagonizó “Armageddon” (disponible en Star+), dirigida por Michael Bay, y en la que termina sacrificándose para salvar a la Tierra del inminente impacto de un asteroide que amenaza con destruirlo todo.

Tan sólo un año después llegó a la pantalla “Sexto sentido”, quizá la mejor cinta de M. Night Shyamalan. La historia sigue a un psicólogo llamado Malcolm Crowe (interpretado por Willis) quien entre sus pacientes tiene a un niño de nombre Cole (Haley Joel Osment), quien asegura que puede ver a los muertos.

El filme, que puedes ver también en Star+, tiene uno de los giros de tuerca más icónicos del cine… que aquí no te spoilearemos si no la has visto.

Como última recomendación está “El protegido” (Star+), del año 2000 y también dirigida por M. Night Shyamalan, donde Bruce interpreta al guardia de seguridad David Dunn, quien sorpresivamente sobrevive a un accidente de tren; el hecho despierta el interés de un hombre llamado Elijah Price, quien tiene una enfermedad que lo hace extremadamente frágil, así que ahora cree que Dunn es su contraparte, un ser indestructible.