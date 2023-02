Christian Nodal y Cazzu levantan sospechas de embarazo: posan de negro y enamorados

Christian Nodal y Cazzu fueron una de las parejas que aparecieron en la alfombra roja de Premio Lo Nuestro, el cantante de regional mexicano y la rapera apantallaron a los presentes con una imagen "muy dark" que llamó la atención por un detalle en particular.

Nodal se mostró atento con Cazzu todo el tiempo, una persona se encargó de acomodar el vestido de la rapera al momento de posar para las fotos, donde la pareja además de compartir sonrisas cómplices, protagonizaron un momento que en redes está dando de qué hablar: ¿Cazzu está embarazada?

Este cuestionamiento lo han hecho varios cibernuatas al ver cómo Nodal colocó sus manos en el vientre a su novia al momento de posar frente a la prensa.

Foto: EFE.

"Cómo el se apura y preocupa por su pancita, por eso digo que sí hay bebé", se lee entre los comentarios de un video publicado en la cuenta de "El Gordo y la Flaca".





Miradas de amor

Nodal, que se coronó con dos galardones: a Artista Masculino del Año-Regional Mexicano, y Canción Mariachi/Ranchera del año-Regional Mexicano, portó un traje de charro hecho en cuero y con una camiseta en vez de la típica camisa blanca, mientras que Cazzu lució un vestido de noche largo y sobrio, con excepción de las plumas que adornaban su escote.

Él posteó una romántica instantánea en la que ambos se están mirando a los ojos e intercambian sonrisas.

Aunque la mayoría de comentarios elogian a la pareja, y bromean sobre el número de tatuajes que sumarán entre los dos, otros comentarios siguen sacando a colación a Belinda, la exnovia de Nodal.

Llamó la atención que cuando Christian pasó a recoger su premio, no mencionó a su novia Cazzu, lo cual está siendo comentado en redes:

"Y la novia esperando que la mencione y no pasó, como que se ve que Nodal no la quiere no se le ve enamorado como se le veía con Belinda, pero bueno tiempo al tiempo, por lo menos se miran iguales como que de la misma onda con los tatuajes, ojo no estoy en contra de los tatuajes, para que no empiezen atacarme a los que les cale mi comentario, I’m Just saying", se lee.



Foto: EFE.



