Christian Nodal le responde fuerte a J Balvin con "Girasol"

Christian Nodal sacó la canción "Girasol", con la que responde a las supuestas burlas del reguetonero, J Balvin por los tatuajes de Belinda.

Como ya había anticipado, Nodal sacó en la madrugada la canción, en la que deja a un lado el regional mexicano para hacer un rap.

"Hoy me levanté bromista y me tienes que aguantar. No quiero bromear contigo, de ti quiero bromear", dice Girasol, que Nodal subió hace unas horas a sus redes sociales.

En la letra, el mexicano hace una referencia a su exnovia, Belinda y lo compara con el juicio de Johnny Depp y Amber Heard. "¿Recuerdas el caso de Johnny Depp?, pues bueno. Si la 'innombrable' me arma un caso eso verán de nuevo", señala.

Incluso, Nodal ocupa el famoso "esto lo hago pa' divertirme" que Residente le dedicó a Balvin, con quien también sostuvo una pelea de rimas.

Nodal vs Balvin

El pleito entre los cantantes comenzó cuando J Balvin subió una foto con un filtro a modo de tatuaje que decía "Belinda" y el texto "encuentra las diferencias".

Tras esa publicación, Nodal estalló y le dijo al colombiano que no tenía talento. Además, Residente se unió a la discusión y se puso del lado del mexicano.

La pelea desató memes y pubicaciones de otros cantantes como Espinoza Paz y Yuridia.

Los tatuajes que Nodal se hizo durante su relación con Belinda dieron mucho de qué hablar, pues ya se los tapó, pero tanto él como la madre de la cantante han continuado con la polémica tras la separación de ambos.

