¿Christian Nodal está dolido?, a un año de la ruptura con Belinda estrena cumbión

A un año de la polémica ruptura que Christian Nodal vivió con Belinda, el cantante regresó a la escena musical con el tema “Cumbión dolido” en el que habla del desamor.

Luego de que el intérprete de “Botella tras botella” lazara un pequeño adelanto de la canción, que ya se encuentra en su canal de Youtube, rápidamente obtuvo reacción de sus fanáticos, pues en solo dos días ha alcanzado 479 mil 782 vistas.

Recordemos que Nodal también resurge después de que el año pasado sacara a la luz “Ya no somos ni seremos”, una canción que se especula estuvo dedicada a la llamada “Reina de los amarres” debido a que con ella encabezaron su última controversia, ya que días más tarde Beli encendió las redes con el tema “Mentiras cab…n”, lo que para algunos significó una respuesta para el intérprete.

“Cumbión Dolido” se estrenó este 16 de febrero a las 18:00 horas tiempo del centro de México.



Foto: Belindapop, Nodal

Lee también: Pati Chapoy responde a las críticas en su contra, usuarios la hunden

¿De qué va “Cumbión Dolido”?

“Cumbión Dolido” hace una mezcla entre la música ranchera de Nodal con algunos ritmos latinos como la cumbia.

De acuerdo con el intérprete, “la canción es un reflejo de cuando amamos sin escuchar, sin ver y sin pensar y terminamos con una diablita rota como nosotros para encajar”, dijo a Sony Music.

La letra retrata a una persona que está viviendo el duelo por la pérdida de un ser amado, pero en vez de enfrentarlo solo habla con otras personas que también han pasado por lo mismo.

El famoso también habla sobre los amores que son difíciles de olvidar y por los cuales la persona está despechada.

“Tomándome unos tragos con extraños

En un bar de mala muerte es donde estoy

Brindando por los recuerdos que has dejado

Cantando las de despecho a todo pulmón”, canta Nodal en el video oficial.

Y aquí no soy el único al que le ha pasado

“El compa de al lado también todo lo perdió

Por amar a ciegas se volvió sordo

Y de ese tropiezo ya nunca se levantó”, interpreta.

Lee también: La pregunta que Pepe Aguilar no dejó contestar a su hija Ángela

Belinda lanza nueva indirecta... ¿a Nodal?

Aunque Beli ha luchado por consolidar su carrera artística a lo largo del tiempo, también ha acaparado los reflectores debido a las personalidades con las que se ha involucrado amorosamente, ya que la mayoría están relacionadas con el mundo del espectáculo.

Por lo que la famosa no termina de estar en el ojo del huracán para meterse en otras polémicas: tal como le pasó en esta ocasión.

Belinda nuevamente atrapó las miradas con una nueva publicación en Instagram.

“No quiero un bobo que me, que me controla. Ni los fines de semana, estar sola. Como me dejabas esperando por horas. Ahora las llamadas que tus haces se ignoran”, interpreta la famosa.

En el clip se observa a Belinda en un escenario moviéndose al ritmo de su éxito “Mentiras cab…n”.

Asimismo llamó la atención de algunos fanáticos que el fondo que enmarca el video es una imagen con emojis de heces.

Por otra parte, se alcanza a leer la palabra “Cab…” en letras blancas, situación que por segunda vez levantó rumores en los fans respecto a que los resentimientos entre ambos siguen intactos.



Foto: Vía Instagram