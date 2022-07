¿Será que la fama ya se le subió a Christian Nodal?, recientemente el intérprete de "Adiós Amor" realizó la gira "Forajido Tour 2022" que llevó a países de latinoamérica, lo que le permitió cruzar la música regional a otras fronteras, sin embargo, en Colombia, tuvo un problema con otros cantantes quienes lo exhibieron durante una presentación por la supuesta mala actitud del mexicano.

Se trata de Blessd y Ryan Castro, dos cantantes urbanos que expresaron públicamente que Nodal no quería dejarlos cantar debido a que él era "el artista principal".

Lee también: Exmánager de Ricky Martin se lanza contra el cantante y lo demanda en Los Ángeles

Rayan expresó que el cantante principal de la región era él, "No nos quería ni dejar cantar, no nos quería ni dejar poner las pantallas. No nos quería ni dejar poner el sonido, pero el artista principal de acá, es el artista principal de Colombia que soy yo o no", dijo mientras el público lanzaba gritos. Posteriormente comenzó a sonar uno de sus temas.



Captura vía twitter

Castro aseguró que durante su encuentro con Nodal, éste quería quitarle tiempo de su presentación, además estuvo a punto de lograr que su actuación "fuera cancelada".

En otra parte del video difundido en redes, el cantante dijo al público, "Hay un artista que vino acá a cantar que es de México, y ese marica nos criticó, hablo mierda de nosotros, de mi ciudad, de mi país".



Captura.

Lee también: Fan que sufrió accidente cerebral agradece a Nodal: "Christian me salvó la vida con su música"

Hasta el momento, Nodal no ha respondido ante las acusaciones del cantante.

Nodal se toma un descanso

Luego de que el cantante de regional mexicano pasara por la separación de su expareja, la arista Belinda y mencionara en diversos escenarios que esta cuidando su salud mental, comunicó a través de su instagram oficial que se alejará de los escenarios durante dos meses, para después continuar con su gira que se extenderá a Estados Unidos, dinalmente agradeció a los fanáticos de diversos países por su entrega durante los shows.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, Qatar 2022 y muchas opciones más.