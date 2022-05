Christian Nodal acusa a Gussy Lau, exnovio de Ángela Aguilar, de colgarse de él

El nombre del compositor Gussy Lau vuelve a estar en medio de la polémica pues tras el romance que sostuvo con Ángela Aguilar, ahora es señalado de colgarse del triunfo de alguien más.

Luis Abraham Buelna Vae, nombre real del cantautor, cuenta con una larga trayectoria dentro del mundo musical ya que ha colaborado en temas de artistas tan importantes Calibre 50, Pepe Aguilar y Christian Nodal.

Y fue justamente el exnovio de Belinda quien acusó a Lau de querer atribuirse logrps que no son suyos, ya que aseguró que el Grammy que éste recibió en 2019 por el tema “No te contaron mal” prácticamente fue un regalo ya que no participó en la creación de dicha canción.

“Gussy Lau es un gran compositor, yo lo quiero mucho, pero él sabe que nunca compuso nada de “No te contaron mal” ni nada de eso y se para con nosotros a los Grammy”, dijo en un video que compartió en sus redes sociales.



Además reveló que el exnovio de Ángela Aguilar no le ha querido dar crédito en varias canciones que ha registrado como suyas.

“Al Gussy le dije: ‘bro yo te di muchas canciones que no has compuesto ni una mierda y necesito que me des parte, yo también estoy metiendo el corazón en esa canción y se pusieron mamones y todo”, agregó.

Asimismo, el intérprete de “Botella tras botella” se dijo decepcionado de la industria ya que, considera, que muchas veces no se valora el verdadero talento de los artistas.

