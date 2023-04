Chris Evans confiesa su mayor defecto pero sus fans lo perdonan

Chris Evans es un reconocido actor que se ganó el corazón de todos por su valiente personaje de Capitán América. Además de desplegar un gran talento actoral, la estrella de la pantalla grande enamoró a todos con su porte y elegancia.

El reconocido actor confesó hace poco su mayor defecto. Pero sus fanáticos lo perdonaron y decidieron amarlo más que antes. Lejos de bajarlo del lugar de ídolo, sintieron que confesar una debilidad lo pone en un lugar más humano y no tan perfecto como sus personajes de ficción. A partir de ese momento, ven en Chris Evans un ícono inspirador que promueve el amor propio y los demás con actitudes positivas frente a la adversidad.

Chris Evans confiesa su mayor defecto (Fuente Instagram @chrisevans)

El mayor defecto de Chris Evans

El actor Chris Evans no dudó en confesar su mayor defecto que muchas personas no conocían y que deja en claro que los hombres más guapos también tienen debilidades e inseguridades que muchas veces no pueden controlar. Es que hace muy poco el conocido Capitán América confesó que su mayor defecto es tenerle miedo a ser anfitrión invitado en el programa Saturday Night Live.

El galán de Hollywood, es toda una estrella reconocida en el mundo entero y modelo a seguir para muchos jóvenes y niños que ven en el gigante musculoso un hombre valiente y guapo que puede con todo lo que se propone. Pero como todos los superhombres tiene un talón de aquiles -una debilidad que no puede ocultar- tiene terror de ser parte de Saturday Night Live.

Ser el conductor del programa más ácido y divertido del mundo, por donde han pasado infinidad de personalidades y artistas parece ser uno de los retos más importantes del actor que ya se ha enfrentado a personajes complejos y profundos.

“Bueno, puedo manejar un cameo. He evitado SNL como la peste durante años solo porque tengo mucho miedo. Es aterrador para mí. Para mí, sería una de esas cosas que todas las noches me despertaría con sudor frío. Un cameo suena genial, eso es perfecto. Dentro y fuera... moja tus dedos de los pies”, dijo Chris Evans a Entertainment Tonight Canadá.

“No soy una persona divertida. Tal vez solo siento eso porque tengo amigos muy, muy divertidos que una vez me dijeron que no soy una persona divertida. Solo sé cómo me sentiría... sería solo una ansiedad cotidiana, un arrepentimiento constante. ¿Por qué hice esto? Podría haber estado cómodo en mi casa, en mi cama, sin preocuparme por esto”, agregó.

Saturday Night Live

Saturday Night Live es un programa semanal que tiene varios sketches de comedia. Por el estudio han pasado celebridades de distintos lugares y disciplinas. Por el show han desfilado desde Kim Kardashian hasta Tom Hanks, pasando por presidentes, modelos, cantantes, deportistas, actores e influencers.