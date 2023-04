El mensaje de Chris Evans que llena de ilusión al Universo Marvel

Chris Evans es uno de los actores más taquilleros de Hollywood, y esto se lo debe a su papel de Capitán América en el Universo Cinematográfico de Marvel.

Sin embargo, la última película del Capitán América con Evans como protagonista fue en el 2016. Estamos hablando de “Capitán América: Civil War”. Sin embargo el actor ahora ha compartido un mensaje que llenó de ilusión a los fanáticos de Marvel.

Leer más: Chris Evans revela su receta casera preferida que además ayuda a ganar músculo después de los 40

¿Qué dijo Chris Evans?

Durante la expo C2E2 2023, el actor fue consultado sobre una posible vuelta al Universo de Marvel en su personaje del Capitán América.

Leer más: Chris Evans protagoniza la película más vista de 2022 y estás a tiempo de verla de esta manera

"Dios, es difícil. Mira, me encanta ese papel profundamente, significa mucho para mí. ¿Creo que hay más historias de Steve Rogers que contar? Claro, pero al mismo tiempo, soy muy valioso al respecto”, respondió Evans.

"Fui parte de algo especial durante un período de tiempo muy especial”, agregó el actor. De esta forma Evans no cierra las puertas de manera definitiva, pero al mismo tiempo asegura que no aceptará filmar una nueva película interpretando al Capitán América si el guión no es realmente bueno.

Lo cierto es que el futuro de Marvel pende de un hilo, no solo porque se fue de la empresa la productora argentina Victoria Alonso, quien estuvo al frente de Marvel durante muchos años y a quien se le debe el éxito actual de la empresa, sino también porque los últimos estrenos este Universo han tenido poco éxito en las taquillas.

Chris Evans. Fuente: Instagram @chrisevans

Sin embargo son varios los actores que aseguraron que nunca más volverían a interpretar un personaje y luego se dio vuelta la tortilla. Por ejemplo, Andrew Garfield dijo que no volvería a ser Spider-Man y luego tuvo una participación en “Spider-Man: No way home”, donde también aparecen Tom Holland y Tobey Maguire.

Con Hugh Jackman sucedió algo similar. El actor australiano se puso en la piel de Wolverine durante mucho tiempo en la saga de X-Men, y ahora volverá a interpretarlo en “Deadpool 3” junto a Ryan Reynolds.