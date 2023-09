Charly López reconoce que ha hecho mal al hablar de Ingrid Coronado: "El pez por su propia boca muere"

Charly López reflexionó acerca de las últimas declaraciones que hizo de su exesposa, Ingrid Coronado, en las que aseguraba que, cuando la conoció, la conductora no tenía "nada", por lo que le parecía absurdo que la famosa asegure que ella fue el sostén de su familia, haciéndose cargo de la mayoría de los gastos, pues ahora el exGaribaldi reconoce que se equivocó y ya no piensa hablar más de un tema que "ya no es importante".

El cantante está en medio de la promoción del proyecto que traerá de vuelta a Garibaldi, la agrupación que se dio a conocer gracias a éxitos como "Banana, "La ventanita" y "Que te la pongo" pero, esta vez, bajo el nombre de GB5, por lo que se mostró muy entusiasmado por el proyecto que está por emprender con sus excompañeros, sin embargo, los medios de comunicación que ahí se concentraron no dejaron pasar la oportunidad de preguntarle por Coronado, luego de que el mes pasado hiciera declaraciones muy delicadas de la vida que compartió con la conductora.

En aquella ocasión, Charly le dijo a "Ventaneando" que no entendí por qué Coronado aseguraba que ella había comprado la casa donde el cantante reside actualmente, situación por la que entablan un enfrentamiento legal, pues Charly aseguró que él fue quien reunió el dinero para hacerse de esa propiedad, argumentando que, en la época en que eran pareja, él fue quien ayudó a Ingrid económicamente, así como fue quien intercedió para que la integraran como otras de las cantantes de Garibaldi.

Charly López e Ingrid Coronado fueron integrantes de Garibaldi y, posteriormente, se casaron. Foto: TV Azteca / Ventaneando

"Yo pagué mi casa; vendí una casa en Chiluca y un departamento, a ver... para ser muy breve, ella entró a Garibaldi porque yo la metí", señaló.

Además, aseguró que, durante los primeros cinco años en que Ingrid se unió a la agrupación, él ganaba cinco veces más que ella, debido a que estaba encargado de otras gestiones y no sólo a cantar, como la mayoría de sus compañeras y compañeros. "Yo era el encargado y, eso, se lo pueden preguntar a Luis de Llano, ganaba mucho más que todo porque yo me hacía cargo de Garibaldi,

"Cuando iba a nacer Emiliano, yo compré la casa, ella no tenía ni el dinero para hacerlo, ni para comprar la cuarta parte de la casa pero, como hombre, das la mitad lo que tienes a tu esposa porque confías en ella, esa es la realidad. De ahí en fuera, lo que ella pueda decir de que ´casi casi me mantuvo´, ¿perdón? Si ella, cuando salió de Garibaldi, no tenía nada".

Charly López e Ingrid Coronado enfrentan un pleito legal por la propiedad en la que vivían cuando eran un matrimonio. Foto: TV Azteca / Ventaneando

Sin embargo, parece ser que estas declaraciones le afectaron a nivel personal pues, durante la presentación de GB5, expresó que ya no hablaría de su exesposa, debido a que no quiere afectar a Emiliano, el hijo que tienen en común, con las cosas que pueda decir acerca de su madre, y del que se encuentra distanciado, luego de que el joven decidiera cortar toda comunicación con su progenitor por la mala relación que sostiene con su mamá.

"No voy a hablar de la señora porque no me compete, es la mamá de mi hijo, a veces hablo desde el enojo ¿no? por mi carácter, en mi vida la he cagad* y lo reconozco, yo no soy quién para juzgar a nadie; ´el pez por su propia boca muere´, entonces yo ya no quiero ni hablar de ese tema, porque para mí ya no es importante".

Sin embargo, Charly sigue defendiendo su postura, asegurando que la casa donde vive es producto de su esfuerzo y trabajo, por lo que el pleito legal con Coronado continuará. "La verdad siempre sale a la luz, esa es una realidad, yo confió en la verdad y en las autoridades, confío en mí, en mi palabra, en lo que he hecho en mi vida, jamás he hecho daño a nadie, jamás me he aprovechado de nadie", puntualizó.



