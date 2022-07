Charlize Theron, Cher y otros famosas que han apoyado la transición de género de sus hijos

Cada vez son más los famosos que se pronuncian en favor de la comunidad LGBTTTI y desde hace algunos años aquellos famosos que apoyan y celebran a sus hijos trans también ha sido mayor, acciones con las que han logrado darle mayor visibilidad a este sector tan maltratado y señalado.

Los ejemplos de las celebridades no solo se limitan a Estados Unidos, en latinoamérica también existen casos de personalidades del entretenimiento que apoyan a su hijos o hijas.

Aquí algunas de los famosos que han apoyado con orgullo a sus hijos y los celebran:

Karina: La reconocida cantante peruana tiene dos hijos: Yasha Marcela y el menor Xander, que tiene 15 años, es este último quien desde que tenía doce años comenzó su proceso de transición.

Su hijo menor nació en 2005 como Hannah y en 2016 Karina anunció que era transgénero y que iba a comenzar su transición.

Cynthia Nixon: La actriz reconocida por la serie “Sex and the city” compartió en 2018 una imagen en la que se le veìa junto a su hijo Samuel, después de su transiciòn. Aunque esto desató algunas críticas hacia la actriz, ella se mostró orgullosa de su hijo.

"Mi hijo no se me presentó como trans hasta que entró a la universidad. No tenía ningún indicio de que lo fuese hasta que me lo dijo", expresó.

No obstante, Nixon dijo que tras saber sobre la transición de quien fuera su hija Samantha, entendió y aceptó sin ningún problema el proceso de su primogénito.

Charlize Theron: La actriz tiene dos hijas las cuales adoptó hace nueve y cinco años, fue la mayor de ellas, Jacson, quien habiendo nacido niño, supo desde muy joven que era diferente. Theron ha dicho que Jackson con apenas tres años de edad le dijo que era una niña.

“Pensé que ella también era un niño, hasta que me miró cuando tenía 3 años y dijo: '¡No soy un niño!'", reveló Charlize a Daily Mail.

“Mi trabajo como madre es celebrar a mis hijos y amarlos y asegurarme de que tengan todo lo que necesitan para ser lo que quieren ser. Y haré todo lo que esté en mi poder para que mis hijos tengan ese derecho y estén protegidos dentro de eso”, dijo Charlize cuando habló sobre la transición de su hija.

Annette Bening: Aunque la actriz durante toda su carrera siempre buscó mantener a su familia fuera de los reflectores fue en 2018 cuando la noticia de que su hija Kathlyn, la primera de su matrimonio con Warren Beatty, ahora se reconocía como Stephen hizo que los titulares fueran hacia su vida personal en lugar de a su trabajo.

En aquel año la actriz habló sobre su hijo Sthepen Ira, quien comenzó su transición de género a los 14 años.

“Estoy muy orgullosa de él, de su inteligencia para sobrellevar todo”, dijo.

Sthepen, es escritor y la actriz de 61 años contó en una entrevista con la Fundación AARP que su hijo nació biológicamente como mujer y que recibió el nombre de Kathlyn Elizabeth.

Sin embargo, desde muy pequeño comenzó a manifestar que no se sentía identificado con el género femenino. Finalmente, a sus 14 años, les dijo a sus padres que quería comenzar cuanto antes su transición hacia el género masculino, y se definió como transgénero.

Cher: Quizá la cantante fue una de las pioneras en darle visibilidad a las personas trans a través de su hijo Chaz Bono, quien fue uno de los primeros hombres trans hijos de famosos.

Chaz, de 51 años, es un hombre trans que comenzó su transición de mujer a hombre en 2008, que lo hizo público en 2009 y que culminó en 2010 cuando decidió cambiar legamente su nombre y su género de Chasty Sun Bono a Chaz Salvatore Bono.

Sin embargo, años antes, él se identificaba como una mujer lesbiana, pues cuando cumplió 18 años (1987) les dijo a sus padres que le gustaban las mujeres.

"Cuando era niña, siempre sentí que había algo diferente en mí. Miraba a otras chicas de mi edad. Cuando tenía 13 años, finalmente encontré un nombre que definía exactamente qué era diferente. Me di cuenta de que era gay”, escribió Chasty en el libro que publicó en 1998 titulado “Family Outing: A guide to the coming out procress for gays, lesbians and their families”.

