Chadwick Boseman se vuelve rey de los "Me Gusta" con su último tuit

El tweet que anunció el fallecimiento de Chadwick Boseman, conocido por su papel que realizó dentro de los Avengers, ha sido el que más "Me gusta" ha conseguido en la historia de la plataforma.

Twitter lo confirmó el sábado a través de su cuenta verificada en donde también dedicó unas palabras al actor que dio vida a Black Panther en el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas en inglés).

"Tweet con más me gusta. Un tributo digno de un rey".



Most liked Tweet ever.

A tribute fit for a King. #WakandaForever https://t.co/lpyzmnIVoP

— Twitter (@Twitter) August 29, 2020