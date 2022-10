En mayo pasado, una revista de circulación nacional dio a conocer que Xavier López “Chabelo” estaba pasando por graves problemas de salud pues supuestamente padecía demencia senil así como deterioro tras enfermar de cáncer , sin embargo, a cinco meses de las especulaciones, Xavier Miranda, su hijo, rompió el silencio y habló de lo sucedido en aquel entonces.

Pese a que el propio “amigo de todos los niños” salió a decir a través de redes sociales, en ese mismo mes, que efectivamente sufrió cáncer, aclaró que era un tema ya superado y negó tener Alzheimer. Cabe mencionar que las versiones del “verdadero estado de salud” del comediante, comenzaron a levantarse luego de que decidiera desaparecer en el 2015 de la escena pública.

Lee también: Alfredo Adame fue operado de emergencia esta mañana

Ante esto, Miranda dijo a un programa conducido por Gustavo Adolfo Infante: "Sí, bueno (Xavier) tuvo serios problemas de salud pero él ya los tiene superados y está muy tranquilo en su casa” y detalló que debido a la edad de su padre era normal que presentara algunas deficiencias.

El también productor contó que las especulaciones que rodean a Chabelo no son un tema que les preocupe: “La prensa tiene la necesidad de generar noticia y no me lo tomo a pecho y él tampoco, es la chamba de cada quién”, comentó, además agregó que tampoco el comediante de 87 años dice nada sobre las publicaciones ya que entiende es parte del terreno.

Lee también: FOTOS: Así quedó Alfredo Adame tras cirugía: "Con un paracetamol quedo", dice

Con respecto a si Xavier López volverá a la televisión, su hijo negó la posibilidad.

“Yo creo que después de tener una carrera tan larga lo que merece mi papá ahora es descansar y por eso está totalmente retirado”.

Recordemos que en la última emisión del icónico programa “En familia con chabelo”, el productor prometió regresar a las cámaras.

López, quien también se está estrenando con una nueva comedia teatral expresó su admiración por el comediante, ya que dijo la carrera de Chabelo lo motivó para perseguir sus propios intereses en el medio.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, Qatar 2022 y muchas opciones más.