Céline Dion y otros famosos con enfermedades raras

Céline Dion anunció el jueves pasado que le diagnosticaron síndrome de la persona rígida, enfermedad que provoca rigidez corporal y espasmos musculares, por lo que su gira mundial programada para 2023 fue cancelada. De acuerdo con sus declaraciones, los síntomas han afectado su vida diaria y a nivel profesional “no permitiéndome usar mis cuerdas vocales para cantar de la forma en que estoy acostumbrada”.

Así como Céline, otros de sus colegas han revelado que padecen alguna enfermedad rara o crónico degenerativa que los obligó a suspender sus proyectos para atenderse.



Fue a finales de marzo cuando la familia de Bruce —esposa, hijas y Demi Moore, su expareja—, anunció que el histrión padece afasia, un trastorno que afecta a las habilidades cognitivas, por lo que se retiró de la actuación. La semana pasada el portal Radar Online señaló que su familia está muy preocupada por él, pues su salud se ha deteriorado.

“Bruce no puede decir mucho y no parece que esté captando mucho de lo que dicen los demás. Así que Emma (su actual esposa) realmente ha sido la voz y comunicadora para él”, reveló el entrevistado. Incluso, se pidió que el público se uniera en oración, pues todo parece indicar que sólo un milagro haría que se salvara el actor de 67 años.



El canadiense tuvo que suspender su gira de conciertos de 2022 luego de que su rostro se paralizara a consecuencia del síndrome de Ramsay Hunt que desarrolló tras contagiarse por un virus.

“Como pueden ver, este ojo no está parpadeando, no puedo sonreír con este lado de mi cara, esta fosa nasal no se mueve”, explicó el esposo de Hailey Baldwin en un video en Instagram.

En 2020, Justin también fue diagnosticado con la enfermedad de Lyme, infección bacteriana que se produce como consecuencia de una mordedura o picadura de una garrapata, que también lo obligó a cancelar una serie de presentaciones.



En 1991, cuando tenía 29 años, al protagonista de Volver al futuro le fue diagnosticado Parkinson. Se encontraba en su mejor momento a nivel profesional gracias a la saga de filmes de comedia y ciencia ficción en los que interpretaba el papel de Marty McFly, sin embargo, tuvo que reducir el ritmo de trabajo para enfocarse en su salud.

Fue en 2018 cuando reveló que su salud se había deteriorado; tuvo que ser sometido a una cirugía de médula espinal, le extirparon un tumor, se rompió el hombro, la mano y una mejilla. Después tuvo una lesión en el otro brazo y se rompió el codo.

Desde su diagnóstico, el actor creó su propia fundación, la cual lleva su nombre, con la que busca recaudar fondos para la investigación y lucha contra el mal de Parkinson.



En 2021 Christina Applegate fue diagnosticada con esclerosis múltiple, enfermedad que ataca el sistema nervioso central y puede manifestarse de distintas maneras.

La protagonista de la serie Dead to me comentó a The New York times que pasó por alto malestares que comenzó a padecer, como tener complicaciones para practicar tenis o perder el equilibrio mientras se encontraba en el set de filmación. Applegate, de 51 años, reveló que los síntomas comenzaron a ser más recurrentes, entre ellos, entumecimiento y hormigueo en piernas y brazos.



Fue en 2019 cuando Eilish confesó que padece síndrome de Tourette, un trastorno que le provoca tics o que produzca sonidos persistentes de manera involuntaria y que no puede controlar.

En el programa de entrevistas My next guest needs no introduction with David Letterman, la cantante dio detalles de la enfermedad que le fue diagnosticada cuando tenía 11 años: “Nunca dejo de tener tics... son muy agotadores”.

