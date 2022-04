Celebrities que padecen enfermedades crónicas

Hacía tiempo que no sabíamos nada de Bruce Willis y ahora sorprendió a propios y extraños al convertirse en noticia luego de que se anunciara su inminente retiro de la actuación. El actor de películas de acción confirmó que se alejaba del medio del espectáculo debido a que había sido diagnosticado con afasia.

En ese momento, nos metimos a internet para averiguar de qué va esta enfermedad, y resulta que se trata de un trastorno que afecta sus capacidades cognitivas, como el habla y la comunicación.

Conforme pasaron los días, la información en torno al actor de 67 años y su salud comenzó a fluir a cuentagotas. De lo último que se llegó a saber es que, al parecer, desarrolló este padecimiento luego de haber sufrido el impacto de un proyectil en la cara, mientras filmaba la cinta Lágrimas del sol, en 2005.

Con esta triste noticia, Bruce se suma a la lista de famosos que padecen una enfermedad rara.

Y en el tutorial, ¿siguen los kimonos para la playa y alberca?

Recuerda que Gurú puede resolver todas tus dudas sobre moda y estilo, escribe a [email protected], o haz tu consulta en Twitter a @GurudelEstilo, o en Facebook, en Gurú del Estilo con el logo del ganchito (¡danos Me gusta y Seguir!), además de encontrar muchas otras sorpresas como red carpets, colecciones de diseñadores, muchas fotos, tips y otras cositas padres.

Jada Pinkett Smith



Quien también ha dado de qué hablar en las últimas semanas a causa de la enfermedad que padece es Jada Pinkett Smith. Hoy en día, prácticamente todos estamos al tanto de lo que ocurrió durante la pasada entrega de los premios Oscar, cuando Will Smith abofeteó en vivo al comediante Chris Rock, después de que éste hiciera una broma de mal gusto sobre la cabeza afeitada de su esposa.

Fue en 2018 cuando por primera vez Jada confesó, en su propio programa en Facebook, Red table talks, que padecía de alopecia, un padecimiento autoinmune que provoca que se le caiga el pelo.

“Fue uno de esos momentos en mi vida en los que literalmente estaba temblando de miedo”, reveló en su programa hace casi cuatro años.

Aunque ha pasado tiempo desde su revelación, fue hace tres semanas que volvió a retomarse el tema de su enfermedad cuando en plena ceremonia de los Oscar, Chris Rock bromeó al respecto.

Lady Gaga



Ni todo el dinero, la fama, el éxito y talento son garantía en esta vida. Para prueba el caso de Lady Gaga, quien padece de problemas mentales. La confesión inicial fue en 2016, cuando insinuaba, sin dar muchos detalles, que tenía una enfermedad. Luego llegó su documental Five foot two cuando ahondó más en el tema.

Cuando se lo preguntan no pierde oportunidad para hablar al respecto, pues busca normalizar y dar mayor visibilidad a los problemas mentales.

“No siempre puedo controlar las cosas que hace mi cerebro y tengo que tomar medicamentos para detener los procesos en los que incurre mi mente”, comentó durante una entrevista concedida a Zane Lowe, para Radio Beats 1 de Apple Music.

Fue así como se hizo público que la también actriz estaba siendo medicada con olanzapina, un antipsicótico que se receta para pacientes que padecen esquizofrenia o trastorno bipolar.

Selena Gomez



Fue en 2015, cuando tenía 23 años, que Selena Gomez reveló haber sido diagnosticada con lupus, un padecimiento autoinmune crónico que provoca que los tejidos y órganos se vean atacados por la misma enfermedad, la consecuencia es la inflamación de las articulaciones, la piel y prácticamente todo el cuerpo.

Obligada a atender su salud, Selena canceló una gira mundial y, tras dos años del diagnóstico, tuvo que ser sometida a una cirugía, específicamente, un trasplante de riñón, que recibió de su entonces amiga, Francia Raisa, luego de haber sufrido una nefritis como consecuencia de la enfermedad.

Desde entonces, además de sus proyectos profesionales, se ha encargado de darle visibilidad a este padecimiento y a recaudar fondos para su investigación. Incluso, para normalizar la enfermedad, compartió tres años después de su cirugía, una imagen de la cicatriz del procedimiento.

Venus Williams



Era 2011 y en plena competencia del US Open, Venus Williams abandonó las canchas a causa de un padecimiento poco conocido, del que, según se sabe, solo el 2% de la población lo padece.

“Recientemente he sido diagnosticada con el síndrome de Sjögren, una enfermedad autoinmune que afecta a mi nivel de energía y causa fatiga y dolor en las articulaciones. He disfrutado jugando mi primer partido aquí y ojalá pudiera seguir, pero ahora mismo no puedo”, compartió la deportista a través de un urgente comunicado.

Desde entonces, el nombre de su padecimiento tomó notoriedad. Se sabe que entre los principales síntomas de la enfermedad están resequedad ocular, boca, así como inflamación en algunos órganos y articulaciones del cuerpo.

Además de los dolores provocados por el síndrome, sufre de intensos episodios de migraña.

Yolanda Hadid y Bella Hadid (y Anwar Hadid)



Además de ser modelos, madre e hija coinciden con el mismo problema. Yolanda y Bella Hadid padecen la enfermedad de Lyme, que se contrae por la picadura de una garrapata.

El primer caso sobre esta enfermedad del que se tiene registro fue de 1975, sin embargo, el tiempo no ha apremiado a la ciencia y la medicina, pues sigue habiendo poca información al respecto.

“Mis síntomas incluían fatiga severa, niebla cerebral, pérdida de memoria, dificultad para recuperar palabras, ansiedad, insomnio, migrañas, dolor en las articulaciones, debilidad muscular, intolerancia a la luz brillante, síntomas parecidos a los de la gripe, ganglios linfáticos inflamados y una ligera parálisis en la cara”, comentó la también empresaria a la revista Vogue.

Hola, G:

Estoy de vacaciones y traje varios de mis kimonos para encima del traje de baño, pero no estoy segura de ¿los conservo o me deshago de ellos?

Begoña

Hola, Begoña:

¡Consérvalos! Los kimonos siguen estando vigentes para la playa.

Besos de Gurú, XOXO