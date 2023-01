Cazzu confrontó al público que la criticó en medio de un show

Una vez más Cazzu quedó en el ojo de la tormenta. La trapera argentina volvió a ser abucheada por el público pero esta vez de su propio país. Ella se encontraba en un festival de cuarteto cuando parte de los espectadores comenzaron a silbarla. La cantante debió pedir respeto antes de seguir cantando.

Fue durante la cuarta edición del Festival del Bum Bum que Cazzu fue silbada para que se corriera del escenario. La figura principal de ese día era “La mona Jiménez” un famoso cantante del género del cuarteto en Argentina. Nadie quería a la trapera, todos esperaban que dejara de cantar y que le diera paso al artista.



Así fue el incómodo momento que vivió Cazzu en su país

La novia de Christian Nodal hasta debió tomar el micrófono para interrumpir su presentación. “Cuando hay mucha gente que no nos conoce, normalmente cuando una es chica y se sube a un escenario, te insultan, te dicen andate. Soy una señora, me tenés que respetar”, sostuvo mirando a los ojos al público.

Pero Cazzu no se quedó ahí al ver que seguían silbando y abucheando. “Hay que tener un montón de huevos para subirse a un escenario, hay muchos chabones que no tienen los huevos. Me paro orgullosa acá y al que no le gusta ya fue”, agregó. Lejos de achicarse les hizo frente y siguió cantando aunque no llegó a terminar con su repertorio.



“Se lo quiero dedicar a los chicos que me piden que me vaya. A mí me pagan un montón por estar acá, a ustedes no creo. Aguante Córdoba, aguante el cuarteto y aguante el respeto”, dejó en claro Cazzu. Es que como símbolo de respeto a “La mona Jiménez” decidió terminar su show cantando “Paloma Loca” un tema del músico al que todos esperaban.