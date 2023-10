Cassandra, de quemar huevos a experta cocinera

La actriz Cassandra Sánchez-Navarro lo acepta: cocinar no es lo suyo. Confiesa que sus 32 años no sabía ni freír un huevo, pero debido a que llegó a sus manos el personaje de Candy Cruz, experta cocinera, tuvo que poner manos a la obra y aprender.

“No sé cómo he sobrevivido como adulta porque no sé cocinar nada, pero como soy una actriz del método, que todo lo quiero hacer y entender físicamente, especialmente algo como cocinar, me metí a clases de cocina y me empecé a enamorar de ella, así que gracias a este personaje me voy con unas muy buenas recetas”, dice Sánchez-Navarro.

Cassandra explicó que aprendió a hacer platillos de Oaxaca, Veracruz y hasta de la gastronomía chilanga. Se sorprendió de que en México hubiera tanta variedad de sabores, algo que asegura, le va ayudar ahora que contraiga matrimonio con su prometido, Alejandro Cáceres.

Su coestelar, el actor Fabrizio Santini aseguró que tener habilidades culinarias, aunque sean muy básicas, sirve para quedar bien con amigos, novias o suegros, así como una forma de demostrar amor y cariño hacia tus seres queridos, así como vencer miedos.

“Experimentar el miedo, ese nervio de enfrentarte a algo nuevo, no es solamente bueno sino hasta necesario, porque se supera y lo ves desde el otro lado, te das cuenta que esa prueba que te asustaba, gracias a que se experimentó y se superó se siente bien. El miedo puede ser un motor”, considera Santini.

La serie cuenta la historia de una joven tímida que ama cocinar. Todo cambia cuando se convierte en el ingrediente estrella de un concurso televisivo de gastronomía. Pero las cosas no serán nada sencillas para ella, pues descubrirá que la fama conlleva más lágrimas de las que surgen cuando uno parte cebolla.

“Candy es muy noble, vulnerable. Muy dulce pero al mismo tiempo picosa, es como el buen balance de un muy buen platillo”.

La actriz lleva varios proyectos fílmicos de comedia al hilo, como Cindy la regia (2020) y Tangos, tequilas y algunas mentiras (2023).

“Me encanta la comedia. Yo sé que a veces es un género muy juzgado, dicen: ‘ay, es comedia, una película palomera’. Pues sí, pero se rieron y se les olvidaron sus problemas unos segundos, pudieron disfrutar un ratito y esa es la magia de Candy Cruz, porque es una serie que se puede ver en familia y fomenta valores como la familia, apoyarse”.

En esta historia, la protagonista tiene que vencer muchos miedos para alcanzar el sueño de convertirse en una gran chef, algo que Cassandra considera no está tampoco exenta de enfrentar dentro de su profesión como actriz.

“Trabajar encima de un escenario o enfrente de una cámara a mucha gente le daría miedo, y seguramente en muchos momentos de la carrera he sentido ese miedo.

“La presión de entregar lo que se necesita en ese momento para determinada historia, pero es necesario tratar de sobrellevarlo y confrontarlo, pero eso es normal, la gente tiene miedo hasta de tener éxito”, indica la actriz.

Para ella, ese es el miedo que Candy tiene: alcanzar sus propios sueños, porque no tenía a alguien que la empujara a lo desconocido o fuera de sus zona de confort.

Y aunque la pasó muy bien haciendo esta serie, Cassandra admite que no podría formar parte de un reality de cocina y que prefiere dejarlo todo en la ficción.

“Yo no, muchas gracias. Yo prefiero un guión, un personaje y ya, lo otro suena muy divertido pero no”, admite divertida Cassandra.

La serie, donde también actúan Eugenio Siller, Erika Buenfil, Emilio Guerrero y Dalilah Polanco, se estrena este 19 de octubre por la plataforma de HBO Max.