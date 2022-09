Caso Coco Levy: autoridades podrían girar orden de aprehensión si el productor no se presenta a la audiencia

El próximo 4 de octubre el productor "Coco" Levy tendrá su primera audiencia ante las autoridades, por la denuncia que puso en su contra Danna Ponce por presunto abuso sexual, según reveló el abogado de la joven, el licenciado Edgar Adaya en entrevista con EL UNIVERSAL.

Aunque Levy comparecerá ante las autoridades, el representante legal aclaró que esto no significa que exista una sentencia de culpabilidad, ya que, en esta primera instancia, las acusaciones hechas en su contra se manejan como un hecho a comprobar: "Estamos a nivel de probabilidad, no se tiene certeza de si se cometió o no ¿Qué quiere decir esto? que pasamos de una investigación desformalizada ante el Ministerio Público (MP), a una investigación formalizada ante un juez", explicó.

El abogado también detalló que la denuncia de Danna sí procedió ya que se presentaron los datos suficientes para que el MP solicitara una primera audiencia, incluso, que podría ser en ésta misma cuando se decida si el productor será o no vinculado a proceso: "Cuando el Ministerio Público advierte que estos datos de prueba son suficientes, solicita una audiencia inicial. En esa misma audiencia se le dará la oportunidad de declarar o no y tiene derecho constitucional para que se resuelva su situación jurídica en esa misma audiencia, en el plazo de 72 o 144 horas, es decir, determinar si se le vincula o no se vincula a proceso".

Sobre lo que pasaría si Levy decidiera no presentarse ante el juez, Adaya aseguró que, en este caso, podría solicitarse una orden de aprehenisón, ya que al ser notificado sobre la denuncia, el hijo de Talina Fernández está obligado a ir; incluso, destacó que el propio productor adviritó al MP que estaba enterado de su situación judicial, por lo que no tendría ninguna excusa para no acudir a la cita: "Él mismo en la carpeta de investigación, a la cual buscó tener acceso; señaló abogados y medios de notificación, entonces no habría pretexto por el cual debiera faltar; pero en caso que falte sin causa justificada, dará lugar a solicitar una orden de comparecencia o de aprehensión", agregó.

Adelantó, además, que pese a que no ha habido ningún acercamiento por parte del equipo legal de Coco Levy, sí esperan que, en algún momento del proceso, busquen llegar a un acuerdo reparatorio, aunque no reveló si estarían o no dispuestos a aceptarlo.

Por último, confesó que otras de las chicas que también han dado su testimonio en contra de Coco Levy lo han buscado para que las represente; sin embargo, no le ha sido posible tomar estos casos, así que, por el momento, sólo se enfocara en la denucnia de Danna.

