Carolina Ross reveló el nombre del famoso cantante que la engañó

Carolina Ross realizó varias declaraciones para un canal de YouTube. Una de sus afirmaciones más llamativas fue la que hizo con respecto a una de sus ex parejas. Con el corazón abierto terminó apuntando que no solo le fue infiel, sino que hasta se animó a dar el nombre y el apellido del caballero en cuestión.

Es que mientras Carolina Ross se encontraba en plena transmisión de la nota algunos seguidores comenzaron a preguntarle a qué famoso le había tirado onda. Sin embargo, no solo no respondió esta pregunta, sino que llegó a explicar que ella también fue “engañada” en algún momento de su vida y que sufrió mucho al interesarse de la infidelidad.



Carolina Ross reconoció que “hace un tiempo tuve una relación con un famoso y la verdad que cuando terminé sí dije; me voy a hacer una promesa a mí misma de que en mi perr.. vida me vuelvo a poner con un famoso”. De esta manera, intentaba dejar en claro lo mal que lo pasó en ese momento. Pese a que no estaba dispuesta a dar el nombre finalmente terminó haciéndolo.

“Se llama Ulises Chaidez”, apuntó Carolina Ross. Explicó que “en su tiempo la verdad a él le estaba yendo muy bien, hice un cover de una canción con él, entonces ahí nos empezamos. Primero éramos amigos, yo andaba de novia con un chavo, corté con este chavo y empezamos así a salir de compas literal y pues la neta me fue ganando, era bien romántico, me llevaba muchas flores, era bien atento”.



“Para mí era muy importante la fidelidad”, agregó Carolina Ross al indicar que “a lo mejor para él no, pero me hubiera dicho las cosas, pero ya no pasa nada, la vida sigue y como dije, se agradecen que pasen estas cosas así”. De esta manera, ella trató de explicar que pese a todo lo que sufrió su decepción le sirvió como un aprendizaje y que espera no volver a caer en los brazos de otro infiel.