Carmen Villalobos reversiona el total denim con este conjunto de short, top y flecos

Carmen Villalobos es una de las conductoras y actrices más exitosas del momento. Con una figura privilegiada producto de una vida saludable además de una exigente rutina física, la celebridad sabe muy bien cómo contentar a sus seguidores con el contenido que comparte.

Su cuenta de Instagram es una galería de imágenes con estilos de todo tipo de prendas que luce siempre muy bien. Ha hecho cambios estéticos como la coloración en su cabello con muy buenos comentarios elogiosos para ella por la decisión. Si bien estaba promocionando una marca, el cambio le sentó muy bien.

Carmen Villalobos. Fuente: Instagram @cvillaloboss

Actualmente disfruta del amor de su pareja y eso se manifiesta en la energía de Carmen Villalobos que pareciera estar más bella que nunca. Muy sensual y audaz. La conductora se animó a un conjunto total denim reversionado que dejó en evidencia sus curvas además de lucir el cabello más largo pero recogido en una trenza. El look no pasó desapercibido en la redes donde recibió muchos elogios por parte de sus seguidores.

Carmen Villalobos tiene el reto de conquistar a la audiencia y de liderar el rating durante la franja horaria en la que se emite "Top Chef Vip" y ella escogió un outfit muy particular para llamar la atención no sólo de los que estaban presentes en el piso, sino también de la audiencia. Ella por sí sola capta la atención porque tiene una personalidad muy particular.

Así es que vimos a Carmen Villalobos acudir a las redes sociales para presumir el moderno y deslumbrante outfit que escogió. Siempre a la moda, la conductora escogió el estilo denim que es furor esta temporada con un top que tenía diferentes texturas de jeans y un minishort de igual tela, pero lo que se llevó todas la miradas fueron los flecos alrededor los que le dieron el toque chic.