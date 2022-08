Carmen Armendáríz asegura que las telenovelas jamás pasarán de moda

La productora Carmen Armendáriz, quien es recordada por producciones en televisión como “La Usurpadora”, está consciente de que el público que se sienta a ver la televisión está en constante cambio, las nuevas generaciones son las que ahora tienen, literalemnte, el contro; sin embrago, también está segura de que el género del melodrama jamás va a pasar de moda.

“El melodrama nunca va dejar de funcionar, si tu ves cualquier historia, siempre hay una historia de amor, eso es clarísimo, el melodrama jamás va desaparecer, como lo cuentes, desde donde lo cuentes, si hay una historia de amor va funcionar”, aseguró la productora mexicana para el periódico El Universal.

Arméndariz, quien está a punto de estrenar la nueva versión de "La Madrastra", confía en que el éxito de sus proyectos se debe a que ha sabido adaprtarse a los nuevos tiempos, a que las audiencias piden mayor calidad y es por ello que, pensando en mejorar la televisión, ha traído diferentes recursos cinematográficos a la pantalla chica.

“Siempre ha sido mi objetivo mejorar la televisión un poquito, que más me puedo traer del cine a la televisión para que la audiencia reciba un producto un poquito mejor; a veces le he pegado a veces no como todo”, aseguró Armendáriz.

Sobre su próximo proyecto, el cual está estelarizado por Aracely Arámbula, la productora considera en que tiene varios elementos que suelen gustarle al público, como el drama, el romanticisimo y un villano que no dará la cara tan pronto: “Además mezcla las dos cosas mezcla thriller y melodrama, entonces todo el tiempo vas a estar ¿quién fue el asesino?, ¿por qué la mataron?, ¿hacia dónde va la historia?, ¿se van a encontrar no se van a encontrar? Andrés tiene una novia pero ¿se va casar con ella?, ¿qué va pasar con Aracely?”, agregó.

Asimismo, destacó que intregar personajes jóvenes con los que los más chicos puedan sentirse identificados, no sólo traerá frescura a una historia que ya ha sido contada en dos ocasiones, también permitirá que la gentes se sienta atraída y no se mude a otras plataformas.

“Yo creo que el público va y viene, el rating se sigue manteniendo, es como de magia pero sigue pasando, o mejor dicho el producto que se está entregando sigue funcionando. Creo que estamos cumpliendo, pero también tenemos gente joven, los hijos de la madrastra tienen sus propios conflictos, hablan como chavos, se visten como chavos, son historias del 2022 y se comportan como tal todos los personajes”.

Finalmente compartió que otro factor de la forma de hacer telenovelas actualmente es la inmediatez, cuya exigencia se ha dado por todos los cambios y ventos que ha habido en los últimos años.

“Yo creo que todo lo que ha ido pasando y todos los cambios que hemos tenido en nuestras vidas como seres humanos nos pide eso, que contemos la historia más puntual más ligera y que cambiemos en todas las programaciones, hay que tener dinamismo, contar historias de 200 capítulos ya pasó a la historia”, sentenció.

