Carín León, listo para su primera cita en Coachella

Los grandes recuerdos en la vida de Carín León van acompañados de música, pero hay uno que atesora en particular: “Estaba en la sala de la casa de mi abuela escuchando música; mi papá bailaba ‘Satisfaction’, mis tíos con el tatuaje del logo de los Rolling. Es el grupo que está en la familia desde siempre”, recuerda.

Hoy, la realidad del intérprete de “Primera cita” supera a su imaginación: el 7 de mayo será el abridor de los Rolling Stones en el concierto que los británicos ofrecerán en Glendale, Arizona, a solo unos días, además, de la histórica presentación que tendrá este domingo en el festival, considerado por muchos como el más importante del mundo: el Coachella.

“La palabra Rolling Stones significa muchísimo para la cultura mundial y estoy agradecido de que estamos rompiendo los límites con esta música, en la que por mucho tiempo se pensó que no se podía. Son cosas que no me pasaban por la cabeza, pero así es el juego, es como algo que no te das cuenta y de repente pasa lo increíble”, dice en entrevista con EL UNIVERSAL.

Actualmente, el cantante sonorense es una de las estrellas nacionales con más proyección internacional. Su música, enclavada en la nueva oleada del regional mexicano, coquetea con estilos diversos, como el blues, el pop e incluso el flamenco. Esto le ha valido tener más de 32 millones de escuchas mensuales en Spotify, con colaboraciones que abarcan figuras de diversos géneros como C. Tangana, Maluma, Banda MS, Pablo Alborán y Carlos Rivera entre otros.

Cantará a todos en Coachella

El sueño de Carín en el Festival de Indio, California, se concretará este domingo a las 17:25 horas locales (16:25 de la Ciudad de México) en el escenario principal, en el que cantarán ese día figuras como Bebe Rexha, J Balvin y Doja Cat. Lo hará con un set especial con el que espera conquistar a propios y extraños.

“Estoy nervioso porque es un escenario que impone muchísimo, pero nos hemos preparado muy bien y seguimos haciéndolo; siempre curamos de manera muy personal cualquier evento, en este caso, tomando en cuenta el público que asiste, la demografía, para darle otro sentido a lo que tocamos; cambiamos en vivo para que quienes asisten se sientan más identificados, a nivel producción y a nivel interpretativo”, adelanta.

Ni el hermosillense sabe en qué momento comenzaron a presentarse estas oportunidades, pero lo que tiene claro es cuál fue el camino para llegar a estos escenarios: por una parte, ser honesto con su música, pero también el apoyo de la manera en que los artistas la difunden actualmente: “Me sigo descubriendo; este último año ha sido para eso, para conocerme más.

“Lo que hacemos hoy en la música, son cosas que ya estaban ahí, pero no habíamos querido ver; quitar límites, quitar la inquietud de si lo va a aceptar la gente o si queremos que sea algo comercial, con menos guiños a cualquier otra música, tanto en propuesta de show musical de shows, como en canciones, hemos buscado ser nosotros”.

Destaca al regional, un género que, considera, fue marginado durante muchos años, en especial por la televisión, “pero ahora, con las plataformas, le hacen mucho bien a los artistas; hoy ya no tienes que esperar a ser aceptado en los medios tradicionales, y por eso vemos que estamos llegando a otros lugares”.

Valora no tener fronteras musicales

Aunado a eso, en EU hay actualmente casi 40 millones de personas que son mexicanas o de ascendencia mexicana, algo que proyectó al género, y donde Carín ve también la fuerza de la música hoy en día, en cómo el público la ha hecho parte de su cotidianidad.

“Es un círculo virtuoso, por una parte es súper bonito que en todas partes donde tocamos la gente nos recibe cálidamente, eso también se debe a que siempre hemos buscado entregar música de calidad, y están orgullosos de lo que está pasando con esta música, estando allá (en EU) les da una bandera, les da una identidad, y en Coachella se siente mucho ese calor”, detalla.

También, el tener tanto alcance en la industria de la música tiene sus sinsabores, como recibir críticas, o ser señalado por comentarios como el que emitió durante uno de sus shows, donde aseguró: “La neta, con esta rola se me antoja ir al baño y echarme un perico (cocaína)”.

“Somos humanos y tenemos nuestros momentos; yo en ese show (celebrado en Hermosillo) estaba cantando con mis amigos, y fui la persona que soy en cualquier borrachera cuando me siento a gusto. Esto es así, así es Carín de random y de sincero; las cosas las digo como soy y de todo corazón. Tengo mucho tiempo despegado de las críticas, del qué va a decir la gente; soy de la idea de que le vaya bien a todos”, dice.

El éxito es algo que, para el cantante, no debe tener desperdicio; ahora es cuando, teniendo espacios como los de hoy, hay que tomarlo con responsabilidad: “Ahora es cuando debemos enseñar de lo que estamos hechos; hay que aprovecharlo; nosotros estamos trabajando para eso, para dejar huella, y estoy seguro de que mis compañeros también”, asegura.