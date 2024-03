Carin León será telonero de los Rolling Stones en Glendale

El género regional mexicano, vive el mejor momento de su historia desde la internacionalización de los corridos tumbados que logró Peso Pluma durante 2023, con lo que artistas de otros países, incluso continentes, han querido colaborar en él.

Pero pocos esperaban que uno de los grupos de rock más importantes de la historia de la música como lo son los Rolling Stones, incluyeran en su más reciente gira “Stones Tour 24”, para abrir uno de sus conciertos, a un cantante del regional mexicano.

El encargado será Carin León, originario de Hermosillo, Sonora, que tiene una voz que se ha ganado millones de seguidores. Solo en Spotify el cantante rebasa los 31 millones de escuchas mensuales.

Además, gracias a la versatilidad de géneros que abarca con su voz, Carín colaboró recientemente con el artista Kane Brown, siendo la primera vez que el country estadounidense y la música mexicana se encuentran para una colaboración.

Sin embargo, las últimas semanas, no han sido solo color de rosa para Carin, pues durante uno de sus conciertos en el Estadio Fernando Valenzuela en su natal Hermosillo, el cantante dijo palabras que disgustaron a buena parte del público, seguidores o no de su música.

“La neta con esta rola se me antoja ir al baño y echarme un perico, para que les voy a decir que no, sí sí, como buen hermosillense, ¡Derecho y al que no le guste es su problema no el mío, arriba la música mexicana, arriba la loquera, arriba la borrachera compás!”

Sin embargo, todo indica que, dado que el cantante lanzaría una nueva canción, ese comentario que causó polémica, funcionaría como una estrategia de marketing para que su canción fuese escuchada.

El problema no detuvo los planes de los Rolling Stones que, al parecer, quieren llegar directo al gusto de los fans latinos en Estados Unidos con los ritmos mexicanos.









La gira de los Rolling se da posterior al lanzamiento de un álbum inédito, el primero en 18 años de la agrupación, titulado Hackney Diamonds.

La participación de Carin como abridor de la banda, es la colaboración más importante en una gira entre un cantante de regional y un exponente internacional del ámbito del rock.

Anteriormente se habían dado colaboraciones entre artistas pero solo para canciones, como Snoop Dogg y la Banda Ms o Angela Aguilar con Steve Aoki.





