Cara Delevingne se sincera y habla de su pansexualidad

Cara Delevingne ha aprovechado la celebración del mes del Orgullo para hablar abiertamente de su sexualidad. La modelo y actriz de 27 años se ha convertido en la protagonista del mes de junio de la revista Variety.

"Siempre seré, creo, pansexual", comenzaba explicando Cara a la publicación. "Sin embargo las personas se defiende a ellos mismos como "ellos" o "él" o "ella", y yo me enamoro de la persona, eso es todo. Me atrae la persona", asegura.

Además, la protagonista del "Escuadrón Suicida" mantiene que nunca ha sentido necesidad de salir de "ningún armario" pues ella es como es: "Esto es lo que soy, es como yo soy así. Solo para que lo sepas".

Aún así, Cara Delevingne ha recordado su infancia en la que creció en una familia inglesa que representaba los estándares de "familia pasada de moda". Fue durante esos años cuando la modelo admite que no se aceptaba tal y como era.

Una época complicada para ella: "No quería disgustar a mi familia. Eso me hacía sentirme infeliz y deprimida. Cuando tú no aceptas una parte de ti y no la amas, es como si no estuvieras viviendo tu vida". Una época complicada que se quedó atrás para el bien de ella y su familia.

