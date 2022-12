Cara de foca le quitaba el sueño a Rubén Albarrán

Rubén Albarrán dice que casi nunca duerme bien, pero días antes de iniciar su carrera en el cine, interpretando a Dámaso Pérez Prado, el “Rey del Mambo”, el problema se acrecentó.

Y no era para menos, pues tenía en sus manos el protagónico de El sueño de ayer, filme que llega este fin de semana a salas alternativas, en la que encarna al creador del “Mambo número cinco” volviendo de la muerte, dándose cuenta que nadie lo recuerda y en busca de la mujer que amó medio siglo antes.

“Sí hubo un momento en que me angustió”, reconoce el vocalista de Café Tacvba.

“Por fortuna Emilio (Maillé, el director) me hizo las cosas fáciles, así que el primer día casi hicimos como un videoclip, con lo que me sentí a gusto y ayudó a relacionarme con el equipo de producción y la cámara, fue importante”, detalla.

Cuando lo llamaron para ser parte del proyecto, recuerda, no le sorprendió pues previamente había hecho un espectáculo con Ofelia Medina, así que tenía cierto conocimiento.

“Pero aquí era distinto, era cine, fue cuando me dijo que no íbamos a hacer al Pérez Prado tal cual, sino una reinterpretación, que fuera yo y fluyera, eso me dejó tranquilo”, comenta.

A Albarrán lo acompañan la venezolana Mikaela Monet quien encarna a dos personajes, uno de ellos el amor pasado de Pérez Prado; Benny Emmanuel, el joven que sirve de guía presente del músico y Blanca Guerra, en el papel de una misteriosa mujer dueña de la noche.

Arcelia Ramírez, Ofelia Medina, Claudette Maillé, Adriana Llabrés, Raquel Martínez y Paco Ruda completan el elenco de la cinta hecha el año pasado con Mónica Lozano de productora.

“Lo que vemos no es Pérez Prado bailando —subraya Maillé—, hay gestos de él que se replican, pero era que Rubén lo hiciera y, si lo hubiese parado, diciendo que así no bailaba, le habría quitado espontaneidad”.

Para su actuación Mikaela estudió a Ninón Sevilla, actriz y bailarina contemporánea del “Cara de foca”, a fin de darle el toque necesario al personaje enmarcado en el pasado.

“Fue estudiar sus movimientos, la parte corporal que se movía distinto a hoy, había un nivel más como de dulzura al hablar y eso lo hace diferente al otro personaje que hago, que es más como machona. Eso me marcó para hacer cada uno de esos papeles”, apunta.

El sueño de ayer se exhibirá inicialmente en la Cineteca Nacional, Cinemanía y la Casa del Cine en la Ciudad de México, para luego extenderse por el circuito cultural nacional; ahora puede ser vista en Amazon Prime Video, en un experimento de difusión para el público.