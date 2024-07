Cara a cara: "La casa de los famosos" vs "La academia"

La guerra comienza. La casa de los famosos México, de Televisa, y La academia, de Azteca, abren sus puertas esta noche. El reality show de San Ángel a las 20:30 horas, con el propósito de conocer el lado privado de las figuras públicas, y el del Ajusco a las 20:00 horas, para buscar a la nueva generación de talentos de la música. Ambos con la misma meta: ganar la atención de la audiencia.

Ambos son reality shows en donde sus participantes estarán encerrados en residencias, vigilados las 24 horas los siete días de la semana por diferentes cámaras y escuchados a través de micrófonos.

En un recorrido de EL UNIVERSAL por cada casa, exploramos las semejanzas y diferencias entre ambos programas; por ejemplo, en La casa de los famosos está permitido el desorden y la intimidad, mientras que en La academia abogan por la disciplina.

Detrás de la producción hay un equipo que vigila las 24 horas cada una de las situaciones de lo que pasa dentro. Foto: Fernanda Rojas/ El universal

Emociones sin censura

En esta segunda edición mexicana de La casa de los famosos México entrarán 14 celebridades que, a lo largo de 10 semanas, tendrán que hacer uso de sus mejores estrategias para llevarse el premio de 4 millones de pesos.

Los participantes son: Mario Bezares, Briggitte Bozzo, Agustín Fernández, Shanik Berman, Sabine Moussier, Luis Potro Caballero, Ricardo Peralta, Gala Montes, Adrián Marcelo, Arath de la Torre, Sian Chiong, Mariana Echeverría, Karime Pindter y Gomita.

Contarán con algunos cambios tanto de reglas como del espacio físico. Las habitaciones tendrán renovaciones en toda la colorimetría y los nombres (que el año pasado eran Cielo e Infierno) también serán distintos. Los competidores tendrán que luchar para conseguir su comida mediante pruebas y habrá fiestas temáticas.

Detrás de la producción hay un equipo que vigila las 24 horas cada una de las situaciones de lo que pasa dentro, con rotación del personal. La casa está equipada con 80 micrófonos y 65 cámaras.

Alrededor de 300 personas trabajan en esta residencia, que mide cerca de mil metros y tiene jardín, fogata, regaderas, baños, cocina, sala, comedor, desayunador, suite del líder y dos recámaras.

¿Qué está permitido?

Kirén Miret, productora de Endemol, a cargo del reality, explica:

“La intimidad sí está permitida, siempre y cuando ellos sepan que están siendo grabados. Hay espacios donde no hay cámaras activadas, como las regaderas y los baños, siempre y cuando no entren dos o más personas. Las cámaras se activan. Puede haber relaciones interpersonales, pero somos muy cautos en no transmitir lo que no es necesario transmitir al aire.

“No pretendemos subir el nivel del año pasado, el formato es perfecto, las situaciones se viven solas, ponemos a los habitantes y ellos saben cómo darle rumbo”.

¿Qué no está permitido?

“Habrá serias llamadas de atención si exceden los límites. Habrá cero tolerancia a la violencia física y verbal. Si alguien de manera voluntaria quiere abandonar la casa puede irse, entendiendo que no puede volver; el complot no está permitido; golpear a alguien representa la expulsión inmediata”.

Entre la crítica y el esfuerzo

Luego de dos años de ausencia, nuevamente La academia tendrá el foco de atención no sólo por los conciertos que den cada semana los 16 habitantes que ingresarán, sino por las duras críticas que tendrán que escuchar de la Jueza de hierro, Lola Cortés, así como del resto de los jueces: Arturo López Gavito, Chiquis y Espinoza Paz.

Los alumnos deberán prepararse todos los días desde las ocho de la mañana hasta las seis de la tarde, con hora y media de comida. Contarán con un plan de estudios diseñado desde hace 22 años que tiene como objetivo desarrollar las actitudes desde la esencia de cada quien y, a partir de ahí, pulirlas.

El ganador se llevará un monto económico que se revelará hoy y contará con el apoyo de una disquera. Para lograrlo, tendrán el apoyo de cuatro coaches vocales, un maestro de montaje grupal, una psicóloga, un coach de vida, dos maestros de expresión escénica y un coreógrafo.

Con el objeto de manejar el estrés, los académicos contarán con un equipo de contención a través de una psicóloga, del director, así como de un coach de vida que tendrá como misión “abrir caminos y condensar la información para que ellos puedan tomar mejores decisiones”, asegura Héctor Martínez, director de la institución.

Las instalaciones de La academia se encuentran dentro de Azteca Estudios y están divididas en dos partes: la casa, que cuenta con áreas comunes como sala, comedor, cocina, dos habitaciones con siete camas cada una, un salón de usos múltiples que tiene una parte recreativa, baños y regaderas; y la escuela, que tiene cuatro salones de canto, anfiteatro, área de duela para ensambles coreográficos, cafetería y tres oficinas.

El ganador se llevará un monto económico que se revelará hoy y contará con el apoyo de una disquera. Foto de Azteca

¿Qué está permitido?

Héctor Martínez señala: “El amor está permitido siempre, mientras haya respeto y sea consensuado, incluso si se quieren dar besos sí, pero no pueden tener sexo. No es posible porque La academia es un proyecto totalmente familiar y no estamos ni en contra ni a favor de las decisiones de cada persona, pero dentro de nuestro programa se tienen que mantener las conductas de ética”.

¿Qué no está permitido?

“Está estrictamente prohibido ser indisciplinado, los acosos, el bullying, la subordinación. Se necesita el respeto mutuo, la apertura en todas las convicciones, la manera de pensar para que exista una verdadera transformación en ellos y no pierdan el tiempo haciendo tonterías”, enfatiza.

Para lograr esto, los jóvenes estarán completamente incomunicados con el exterior, a excepción de cuando tengan los shows dominicales y enlaces en vivo, pero se les retirarán los celulares.

La academia tendrá el foco de atención no sólo por los conciertos que den cada semana los 16 habitantes que ingresarán, sino por las duras críticas. Fotos de Azteca

