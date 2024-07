Así fue la llegada de las celebridades a “La casa de los famosos”: ¡no más abrazos!

Oficialmente, el jueves pasado los 14 habitantes de “La casa de los famosos México” fueron encerrados y aislados del mundo exterior, en un movimiento previo al inicio de este reality show de Televisa que comenzará el domingo. Tuvieron pocas horas para pasar tiempo con sus seres queridos, amigos y fans antes de quedar incomunicados físicamente. La regla fue: ¡No más abrazos, es hora de entrar! Pese a todo, todavía tienen consigo sus celulares, pues se los quitarán el domingo. "Ya les hicieron chequeos médicos y les hacen un relajo", nos comentan. ¡Se viene el drama!

Esta noche se revelará el nombre del segundo participante, que se cree es la actriz Briggitte Bozzo. Foto: Captura de pantalla.

Gabito Ballesteros, el más fan de Danna Paola



El exponente de corridos tumbados Gabito Ballesteros puede interpretar el papel de "muy malo" en sus letras, pero ha demostrado ser el fan número uno de Danna Paola al revivir una de sus canciones más icónicas: "El primer día sin ti". Durante los ensayos de los MTV MIAW, Gabito confesó su deseo de colaborar con la cantante. Ya ha sorprendido a todos con sus versiones en estilo de corridos de temas como “A puro dolor” de Son by Four, “Perfecta” de Miranda y “Por qué te vas” de Jeanette. Ahora ha estrenado en sus shows “El Primer Día Sin Ti”. “Me gusta toda la música en general, y estaría bien cantar con ella 'El Primer Día Sin Ti', ese es el plan”, comentó.

Ciudad de México. Se llevó a cabo el Flow Fest 2023 en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Se presentó Gabito Ballesteros. Foto: Eduardo Castañeda/EL UNIVERSAL.

Billie Eilish confiesa ser fan de The Beatles en México

Billie Eilish, la reina de las canciones oscuras y melancólicas sorprendió a todos durante su estancia en México con una confesión musical. Uno de sus discos favoritos es nada menos que “Please Please Me” de The Beatles. Este álbum, lleno de canciones de amor y rock and roll, parece estar lejos de la identidad musical de Billie, pero ahí está la sorpresa. La joven artista compartió su amor por el cuarteto de Liverpool mientras convivía con sus fans en el Polyforum Siqueiros.

Recordó cuando cantó cinco temas, bajo la lluvia. Foto: de Hugo Salvador. El Universal