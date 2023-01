Nadie la ha pasado bien en la historia de Shakira, Piqué y Clara Chía, mientras la cantante ha tenido que sortear a los medios y a la opinión pública por la infidelidad del padre de sus hijos, Gerard ha recibido el rechazo de la gente y hasta ha tenido que retirarse del futbol; la tercera en discordía, la joven de 23 años que hasta hace unos meses gozaba del anonimato, ahora está en el centro de la crítica.

Clara, que tras destaparse su relación con Piqué, se ha dejado ver con él en lugares públicos, fiestas y conciertos, no la está pasando nada bien tras la polémica que se desató por el lanzamiento del nuevo tema musical de Shakira "BZRP Music Sessions #53", donde se habla clara-mente de la mala persona que es esta joven (según Shakira) que el fin de semana tuvo que visitar una clínica por una crisis de ansiedad.

Europa Press reportó que tras el alboroto mediático por la nueva canción de Shakira con Bizarrap, Clara no ha soportado tanta presión mediática y linchamiento público, por lo que a pesar de que su novio, el exfutbolista de 35 años no se le despegó el fin de semana, esto no evitó que ella recibiera atención médica.

Clara Chía, asediada por los medios desde hace varios meses. Archivo Europa Press.



¿Cómo se encuentra Clara Chía?

El medio español Las Mamarazzi, así como Europa Press, reportaron que Clara Chía fue atendida en el Hospital Quirónsalud de Barcelona tras sufrir un ataque de ansiedad el pasado sábado.

Aunque se dice que dicha crisis se desató por estar bajo presión mediática desde hace meses, desde que se hizo público su romance con Piqué, lo cierto es que la primera foto que el exfutbolista publicó con ella en redes ha sumado cientos de comentarios negativos y críticas que no tienen nada contenta a la joven.

Por ello, Piqué se dedicó a consentirla el fin de semana, estuvieron en uno de sus rinconcitos de amor donde fueron captados tras la crisis de salud de la joven, iban saliendo en coche del ático que Gerard posee en la calle Muntaner, en Barcelona.

Ella lucía sonriente con una gafas, parecía que nada le importaba a pesar de que como es costumbre, la prensa les cerraba el paso.



Clara Chía, sonriente tras salir de clínica. Europa Press.

Según reporta Europa Press, Clara Chía subió el volumen del radio mientras se alejaban de la prensa; por cierto que circula una versión que indica que la crisis de ansiedad que sufrió la joven no habría sido culpa de Shakira, como dicen algunos, sino de algo que la joven se enteró y que saldá a la luz en los próximos días.

¿Culpan a Shakira?

Aunque en redes sociales, Shakira suma un buen número de seguidores y de usuarios que están de su lado en el asunto personal de la infidelidad de Piqué, algunos la han critiado por la rudeza con la que habla de Clara Chía en la canción "BZRP Music Sessions #53".

Usuarios le dicen que debió superar la infidelidad sin necesidad de lanzar un tema "tan ardido", por lo que la colombiana tendría la culpa de "haber mandado a Clara al hospital".

Eso sí, al que responsabilizan primeramente de toda esta polémica es a Gerard Piqué, quien el fin de semana se enfrentó con un famoso paparazzi español, quien desde hace meses le ha dado a Shakira y al mundo entero detalles de la relación de Piqué y Clara Chía.



