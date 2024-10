Cazzu se mantiene alejada de las redes sociales prácticamente desde que se hizo público su rompimiento con el cantante Christian Nodal, padre de su hija Inti, desde entonces ha aparecido muy poco por esa vía, pero sus fans no le pierden el rastro, y compartieron un video en el que la trapera argentina se divierte en un concierto del reggaetonero argentino Doble P.

Desde que en mayo, hace casi cinco meses, Nodal y Cazzu hicieron pública su separación, muchas cosas han pasado, el cantante de regional mexicano destapó su romance con Ángela Aguilar, con quien se casó por el civil, después, su hija Inti cumplió un año y Christian estuvo presente en la fiesta que se le organizó a la pequeña en Argentina.

Previo a que "desapareciera" en sus redes, compartió una foto con su hija con un mensaje en el que pide "vivir y dejar vivir", fue un alto al hate (odio) y a los ataques en contra de su ex Nodal y de Ángela, quien en una reciente entrevista con ABC.news, aseguró que ella y su esposo tienen la consciencia tranquila porque no le hicieron daño a nadie, no rompieron ningún corazón.

Cazzu se divierte al ritmo del reggaetón

En un video difundido por una cuenta de fans de Cazzu en Instagram, lanzaron un video en el que aparece la trapera argentina en el backstage del show que se realizó en la discoteca y club nocturno Pinar de Rocha, donde el reggaetonero Doble P ofreció un show.

Cazzu, quien viste un entallado vestido y luce cabello suelto se observa disfruta el show mientras aplaude y conversa con una amiga.

Cazzu en el backstage del show del argentino Doble P.

Doble P es un intérprete de RKT, un estilo musical de origen argentino que combina reggaetón con cumbia villera.

Los fans de Cazzu, a quien llaman "La jefa" celebran cada que se hace pública una escapada de la argentina, y aprovechan cada oportunidad para pedirle que regrese a los escenarios y que saque música nueva, pues desde que se convirtió en madre ha estado enfocada con éxito en esa faceta.

rad