Capi Pérez es captado brindando con David Beckham: “Es más hermoso de lo que te imaginas”

En este momento, David Beckham está dando un paseo en la Ciudad de México, pues arribó en nuestro país para formar parte de una campaña de una famosa marca deportiva, evento al que también fue invitado el Capi Pérez, por lo que el conductor no sólo tuvo la oportunidad de conocerlo, sino de tomarse un “fondo” de mezcal con exfutbolista del Real Madrid.

David Beckham está de visita en nuestro país



El exfutbolista comenzó a compartir historias de que estaba en nuestro país desde ayer. Foto: Instagram

Nuestra ciudad se ha convertido en uno de los destinos turísticos favoritos de estrellas internacionales, pues apenas nos enterábamos que el comediante Trevor Noah había vacacionado en la CDMX, cuando se dio a conocer la noticia de que David Beckham estaba de visita en nuestro país, pues desde hace unas horas no ha dejado de publicar historias alusivas a los sitios en los que se ha detenido y, por supuesto, también de los platillos que ha degustado.



Algunas de las fotografías que David Beckhman ha compartido. Fotos: Instagram

El exfutbolista viaja de Miami a CDMX

El deportista de origen inglés llegó a México luego de pasar un fin de semana en Miami, a propósito de la boda de Nadia Ferreria y March Anthony, con quien sostiene una amistad muy estrecha desde hace muchos años, para participar en una campaña de Adidas, la firma deportiva con la que ha colaborado desde hace décadas y la que lo tuvo como invitado especial en una reunión exclusiva que tuvo lugar la noche de ayer.



Una fotografía de hoy del exfutbolista en CDMX. Foto: Instagram

Capi Pérez cuenta cómo es David Beckham



David Beckham en un evento de Adidas. Foto: Instagram

Entre otros de las y los invitados se encontraba también el Capi Pérez que, a través de sus redes sociales, no perdió la oportunidad de capturar su encuentro con el exfutbolista de 47 años, al cual denominó como la “presencia celestial” de la noche, ya que no sólo consideró que se portó muy amable con toda aquella persona que se le acercó para tomarse una fotografía con él, sino que aseguró que es mucho más atractivo en persona de lo que aparenta.

“Llegó de repente David Beckham, la leyenda del Real Madrid, y es más hermoso de lo que te imaginas”, contó en “Venga la alegría”, causando la euforia de sus compañeras y compañeros del matutino. Además, el comediante, con la comicidad que lo caracteriza, aseguró que el olor de Beckham se asemeja al del “lobby de un hotel elegante”.

Pero eso no fue todo, sino que Capi tuvo la oportunidad de brindar con el exfutbolista, acompañados por un par de caballitos de mezcal, aunque, por las imágenes, parecía que el deportista estaba un poco confundido cuando el presentador de televisión le extendió el trago para que los chocaran, sin embargo, procedió a hacerlo cuando logró desentrañar cuál era el propósito de Pérez.

“Muy amable de verdad, yo dije ¿por qué es tan amable este vato?”, contó.

Y aunque el conductor aseguró que el también modelo se portó muy amable y sonriente, no cruzó palabra con él: “Nada más le pedí una foto, le serví un mezcal; me sirvió que tengo cara de mesero, que dijo: ´-ah bueno, me está atendiendo´”, detalló.

Entre las historias de Instagram que ha compartido el atleta se puede apreciar que ya visitó el Centro Histórico y, además, ya probó las tortillas hechas a mano, el guacamole y una variedad de salsas, pues Beckham no ha parado de compartir cada detalle de su visita a nuestra ciudad, en la que se encuentra para convivir con un grupo de miembros del adiClub.

