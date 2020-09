Camilo Sesto no descansa ni después de muerto

La madrugada del 8 de septiembre de 2019, uno de los grandes ídolos de la música en España y Latinoamérica, dejaba este mundo debido a una falla renal, a partir de ese momento su figura se ha visto envuelta en polémicas, especulaciones y chismes en las revistas del corazón, que a un año de su partida parecieran no parar.



- Su único hijo Camilo Blanes Jr., producto de su relación con la mexicana Lourdes Ornelas, fue nombrado como heredero universal de su fortuna y legado.

- Como cantautor Camilo Sesto tenía registrados alrededor de 400 canciones, así que su hijo podrá percibir alrededor de 590 mil dólares al año por concepto de regalías.

- La herencia de este cantante español no se limita a sus canciones, también incluyen cinco lujosas propiedades que se ubican en Torrelodones y Marbella, además de una cuenta bancaria con más de un millón 400 mil dólares.

- Los más allegados a Camilo Sesto y su heredero, han manifestado su preocupación por Camilín, como llaman a su hijo, porque debido a su adicción al alcohol temen que no pueda hacer un buen manejo de su fortuna, incluso su propia madre está tratando legalmente de declararlo incapaz para llevarlo a rehabilitación.

- Se ha dado a conocer que posiblemente Camilo Sesto tuvo un segundo hijo, se trata de un hombre de 35 años, cuyo oficio es ser taxista, y que se está asesorando con abogados para demostrar la paternidad del cantante y de esta forma reclamar herencia.

- El 17 de julio en la comunidad de Torrelodones, en Madrid, España, se develó una placa con la cual se hizo oficial la inauguración del nuevo parque que lleva su nombre.

Foto: Archivo

- Dejó como legado a su ciudad natal Alcoy, todos sus objetos personales para la realización de un museo (alrededor de 2 mil piezas, entre premios, vestuario, partituras, cuadros de su autoría, entre otras cosas), proyecto que se encuentra estancado debido a la pandemia que se vive en España y en todo el mundo a causa del Covid-19; el plan era inaugurarlo en enero del 2021.

