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Entre mensajes de agradecimiento y reflexiones, Camila Sodi reveló que fue hospitalizada y se sometió a una intervención quirúrgica por problemas de salud.
A través de sus historias de Instagram, la actriz compartió varias fotografías y aunque no dio detalles, explicó que le practicaron una histerectomía, procedimiento en el que se extirpa el útero o parte de éste.
"Todo salió bien. Estaré sanando y recordándome lo bonito de la vida, que luego, cuando uno está así, se mete en callejones oscuros", escribió.
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En una segunda publicación, la protagonista de "Rubí" dedicó unas palabras al personal médico que la estuvo atendiendo y les agradeció por su apoyo y cuidado.
"Gracias a mis doctores mágicos del amor. Gracias, enfermeras, que me bañaban y cuidaban; tan lindas", publicó.
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Por último, Sodi se dirigió a sus fans y a todas las mujeres que ya han pasado por este tipo de procedimientos y que le contaron sus historias, las cuales, aseguró, le ayudaron para superar el miedo y enfrentarse a lo que venía.
"Gracias a todas ustedes que me mandaron mensajes. Leí sus historias y me dieron más valor para enfrentar este momento", agregó.
Hasta ahora, la actriz no ha revelado las razones médicas que la llevaron a someterse a la intervención; de lo que sí habló es que se encuentra en proceso de recuperación y acompañada de sus seres queridos.
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Hace apenas unas semanas, la actriz festejó su cumpleaños número 40, etapa a la que llamó mágica y muy especial.
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