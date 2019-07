Cami busca mover el corazón con la voz

[email protected]

“Todos tenemos una mochila que cargamos (con experiencias) y es tan necesario que la música vuelva a contar historias, hoy en día hay música que sólo nos hace mover los pies y necesitamos una que también nos haga mover el corazón, nos despierte algo en la cabeza; dejemos que la música nos conecte y recuperemos la empatía que perdimos”, fue el mensaje que compartió la cantante chilena Cami, quien la semana pasada tuvo una convivencia con sus fans mexicanos.

Previo al lanzamiento de su segundo disco en octubre, Cami visitó México para tener un primer contacto con sus seguidores con un showcase donde durante casi una hora complació a sus fans con canciones como “Ven”, “Mi ruego” y “Rosa”, pero también abrió su corazón a sus más de 50 seguidores ahí reunidos.

“¡Qué rico se siente estar en México! La idea de ir cantando, ir sintiendo juntos, conociéndonos un poco más y guardar esta tarde en la memoria”, dijo.

Entre los temas que habló con ellos estuvieron las cosas sobre las que le gusta hablar en sus canciones.

“Escribo de las cosas que pasan en mi vida día a día, a mí me pasan las más raras de la Tierra, dentro de ellas hay cosas muy bonitas y tristes y siempre he sido súper intensa, soy escorpión y al escribir y en el escenario boto esa intensidad para después estar en mi vida tranquila porque si no, sería un desastre”.

Es por eso, explicó, que cuando se encuentra grabando en estudio o componiendo es un momento de mucha vulnerabilidad, porque abre su corazón completamente y por eso necesita pasar un rato a solas en la intimidad de su habitación.

“Pero yo vivo del sentir, por eso me gusta meterme en problemas, que me pasen cosas. Hace un tiempo fue una etapa de mi vida en la que estaba muy denso todo y entonces comencé con terapia, porque el experto me dijo que tenía un cuadro depresivo ansioso, entonces me pusieron a tomar pastillas y nunca lo había hecho, sólo duré cinco días con ellas porque supe lo que era sentir nada, y lo agradezco tanto porque eso me dio el empuje para escribir mi segundo disco; al final mi trabajo es conectarme con la gente”.

Camila Gallardo surgió del programa de talento La voz Chile en 2015 y ganó popularidad en el país sudamericano gracias a las plataformas digitales con su álbum debut Rosa.