Cameron Diaz volverá de su retiro gracias a Netflix

Luego de que Cameron Diaz anunciara su retiro del mundo del cine en 2018, ahora regresará a las plataformas de streaming, pues estrenará una comedia de acción junto a Jamie Foxx llamada “Back in Action” en Netflix. Se trata de un proyecto dirigido por el productor Seth Gordon.

No es la primera vez que ambos actores trabajan juntos, en 1999 realizaron el drama deportivo "Any Given Sunday" y en el 2014, Cámeron se despidió con la nueva versión de “Annie”.

Foxx dio la noticia a través de su cuenta de Twitter en donde publicó una llamada que tuvo con la actriz, pues al parecer ella no sabía cómo dar la noticia de su nuevo debut.

“No sé cómo hacer esto sabes?, se escucha en el audio.

En el tuit del actor se lee: “Cameron, espero que no estés enojada porque grabé esto, pero ya no hay vuelta atrás. Tuve que llamar al "mejor de todos los tiempos" para traer

@CameronDiaz y yo VOLVEMOS A LA ACCIÓN: nuestra nueva película con @NetflixFilm. Producción a partir de finales de este año!!

