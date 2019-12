Caen de diversión ante las cámaras

El conductor Eduardo Videgaray aseguró que desde la primaria no había juagado y divertido tanto como lo hizo durante las grabaciones del programa Me caigo de risa, donde estuvo como invitado junto a José Ramón San Cristobal El Estaca.

“En mi opinión este es el mejor programa de concursos que hay en la televisión mexicana. Soy fan, desde sus inicios lo he seguido”, señaló Videgaray.

El Estaca expresó que él sí juega mucho de esta forma, pero con mujeres a su alrededor.

Durante la grabación de lo que será el penúltimo programa de esta quinta temporada hubo de todo, desde reta de versos hasta una variante del juego de las sillas, pero con vasos de agua y derrotados mojados.

“Ha estado muy bonito porque usualmente para divertirme yo tanto, tengo que estar tomado y drogado, por lo general drogado, y en esta ocasión nada de eso he necesitado, pero ya me puedo encuerar si me lo piden”, dijo bromeando el conductor de La Corneta.

San Cristobal aseguró que no es casualidad que Me caigo de risa tenga éxito, tanto en su formato para televisión como para teatro, porque es un programa bien diseñado, divertido verlo y más cuando se forma parte de él.

Ahora que llega a su fin esta quinta temporada, esto hace sentir a Faisy, su conductor y líder de la llamada Familia Disfuncional; un tanto nostálgico, sobre todo porque aún no sabe si habrá una temporada más.

“Este programa lo que vino a cubrir es la necesidad del mexicano de recuperarnos, de apoyarnos, de reírnos, de hacer familia y no buscar el chiste fácil, sino de retomar la creatividad e improvisar. Además encontrar juegos que sean una línea de lenguaje entre los papás y los hijos siempre se va a agradecer”, señaló Faisy.

De los seis años que lleva al aire Me caigo de risa, hasta le momento llevan 167 programas, 45 de esta última temporada, cuando al principio sólo se tenía previstos 20 capítulos, habla del éxito de este unitario que transmitirá su cierre el 11 de diciembre.