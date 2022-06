Cachero habla con su Rencor

[email protected]

Al sentarse frente a la hoja en blanco, el actor Rodrigo Cachero aseguró que se sintió extraño y lejos de su zona de confort, pero conforme avanzaba en la creación de su historia, descubrió que estaba ante el medio donde podía hablar de lo que a él le importaba.

“Es como una terapia, es mi trinchera para hablar, denunciar y decir lo que me molesta del ser humano, del país y el sistema; sí me sentí raro pero me encanta escribir, porque es donde puedo expresar mis ideas sin que piensen que estoy loco”, dijo Cachero, quien presenta su primer libro, Rencor.

Rodrigo explicó que comenzó a explorar su faceta de escritor realizando guiones para cortometrajes y colaboraciones para series y telenovelas de Azteca, por eso al principio Rencor nació como serie policiaca.

“Decidí hablar de la injustica, de la impunidad, todo esto que vivimos en el día a día en este país tan maravilloso y a la vez tan injusto y triste. Esto comen zó cuando me senté a hacer un ejercicio redactando una serie, pero vino la pandemia y seguí escribiendo y esto acabó en una novela de suspenso”.

Rodrigo considera un acierto en su novela que el personaje principal es una mujer policía, quien deberá resolver un truculento crimen cometido por exalumnos del prestigiado Instituto Reina Sofía.

“Ella es esta voz que exige justicia; estoy contento de que haya aparecido esta figura femenina, con ella espero apoyar el movimiento (feminista), porque como hombre deseo que esto acabe”, dijo.

El protagonista de los filmes Por la libre y En el punto de mira celebra que ya esté la versión digital de su obra por Amazon y en físico por Mercado Libre.