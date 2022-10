"Cabo", la telenovela que se grabó en medio de dos huracanes

Realizar la nueva telenovela “Cabo” fue un gran desafío para el productor José Alberto Castro, no sólo por haberse realizado en una zona complicada y aislada, sino también porque en plenas grabaciones les tocó estar en algunos huracanes por lo que tuvieron que resolver para continuar el trabajo.

“Curiosamente en septiembre tuvimos que parar locaciones porque entraron dos huracanes y tuvimos que adaptar, cambiar, poner, hacer, girar, tornar y hacer una locura pero ha valido la pena”, declaró el realizador.

Este melodrama protagonizado por Bárbara de Regil “Sofía” y Matías Novoa “Alejandro” se estrenará este lunes en el horario estelar del canal Las Estrellas, sustituyendo a “La madrastra”.

El nombre de la teleserie se debe a que precisamente fue hecho en Los Cabos, que el “Güero” Castro describió como un lugar mágico en nuestro país que tiene playa, naturaleza, aunque eso sí, un lugar complicado.

“Parece que lo tenemos cerca pero está muy aislado, es un lugar que para poderse comunicar hay que tomar todo lo que son suministros del equipo, siempre debía que llegar por barco y la mayoría de la gente en su transporte y su llegada ha sido difícil, pero ha valido la pena, creo que lo van a poder valorar en todas las locaciones, en todos los lugares que hemos podido tener acceso y en los que hemos podido grabar”.

“Cabo” es la nueva versión de la telenovela “Tú o nadie” que en 1985 protagonizó Lucía Méndez y Andrés García; después en 1995 se hizo “Acapulco, cuerpo y alma” con Patricia Manterola y Saúl Lisazo; en el 2010 se hizo “Sortilegio” con William Levi y Jacqueline Bracamontes.

Castro describió la historia de este nuevo remake como una trama en la que prevalecerá el amor, las pasiones, los engaños y las ambiciones.

“Es una historia que tuve la oportunidad de tenerla en mis manos hace ya poquitos años en 1995, estaba joven, pero ahorita que la vuelvo a tener, es para mí realmente un gran reto”.

El productor se encontró con la tarea de actualizar este proyecto, moldearlo para la época actual y la nueva forma en que se comunica la sociedad.

“La gente del estado ha sido muy generosa. Baja California en sí no sólo se compone de Los Cabos, también tocamos una bella ciudad que es La Paz, creo que es uno de los lugares y de las joyas más bellas que tenemos en este país”.

“Cabo”, cuyo eslogan es “desear con el cuerpo, amar con el alma”, está compuesto de 85 capítulos, pero si sobre un poco de material se alargará un poco más.

“Espero que no nos pidan ningún alargue porque no me da el tiempo, ni creo que me dé el clima”.

Tema principal

Para esta telenovela se creó un tema musical específico que se llama “Tú”, interpretado por Melissa Robles, vocalista del grupo Matisse, que escribió Diego Amozurritua, talento del melodrama, junto con José Benjamín Pérez, Miky Mendoza y Oscar Mont.

Elenco

El elenco está encabezado por Bárbara de Regil (“Sofía”) y Matías Novoa (“Alejandro”), seguidor de la villana Eva Cedeño (“Isabela”) y Diego Amozurrutia (“Eduardo”).

También trabajan los siguientes actores: Rebecca Jones “Lucía”, Rafael Inclán “Poncho”, Mar Contreras “Vanesa”, Roberto Ballesteros “Fausto”, Fabiola Campomanes “Malena”, María Chacón “Rebeca”, Arlette Pacheco “Guadalupe”.

Así como Raúl Coronado “Alan”, Carlos Athié “Ernesto”, Bárbara Torres “Carmen”, Gonzálo Vega Jr. “Luis”, Markin López “Álvaro”, Sofía Rivera Torres “Karen”, Lorena Sevilla “Blanquita”.

El “Güero” estuvo de “metiche” en el guión.

Es una historia original de María Zarattini Dan, basada en la adaptación de Eric Von de “Acapulco cuerpo y alma”.

La adaptación y libretos lo hicieron Carlos Daniel González, Vanesa Varela y Fernando Garcilita, pero además el mismo José Alberto Castro, informó el productor ejecutivo durante la presentación de “Cabo”.

“Estoy ahí de metiche metiendo mi mano, trabajando con ellos y les estoy agradecido por todo el trabajo que están haciendo, fue una disciplina diferente, jornadas interesantes, creativas, de muchísima discusión, de mucho mezcal, de estar trabajando con esta locura de ver cómo teníamos que inventar estas cosas para poder cuadrar la historia”.



