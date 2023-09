Bulto en el abdomen de Alicia Machado desata versiones de embarazo

¿Alicia Machado embarazada?, la modelo y actriz venezolana, de 46 años, dio de qué hablar por una fotografía en la que aparece con su ahora expareja Cristian Estrada, con quien mantuvo un romance algunos meses, pero que hace poco anunciaron su ruptura; Cristian es expareja de Ferka y Frida Sofía, ambas se embarazaron de él, aunque la hija de la Guzmán decidió no tener el bebé.

Machado sorprendió cuando se mostró con Estrada, sus fans se atacaron y le aconsejaron terminar esa relación, sin embargo, ella siguió con el romance un poco más, y cuando apareció en una alfombra roja junto a Cristian y un llamativo bulto en el vientre, sus seguidores se alborotaron al pensar que tal vez se trataba de un embarazo.

¿Alicia Machado está embarazada?

Alicia Machado, madre de una niña. hizo pensar a sus seguidores que se convertiría en mamá nuevamente al aparecer junto a su ex con una abultada pancita que lució con un entallado vestido largo, la imagen se hizo viral y la exmodelo aclaró que en definitiva no le favoreció la pose, ya que esa pancita, dijo, no se trata de un embarazo.

Pancita de Alicia Machado desató versiones de embarazo.

La venezolana, que forma parte del reality "Secretos de las Indomables", confirmó que vivió violencia cuando fue pareja de José Manuel Figueroa, y hasta narró un episodio de cuando recién llegó a México y tras fuerte pelea con el cantante, quien supuestamente la golpeó y pateó, tuvo que huir a su país por miedo.

