Alicia Machado: “Nadie se burlará de nosotras”

“Desde muy jovencita, he tenido que librar duras batallas de bullying sobre mi figura y mi persona”, afirma Alicia Machado, la modelo venezolana que en 1996 fue violentada por el entonces empresario, Donald Trump.

El que sería el presidente de Estados Unidos compró la franquicia de Miss Universo dos meses después de que ella se coronara como la mujer más bella del planeta.

Trump la llamaba ante los medios de comunicación “máquina de tragar comida”, “miss ama de casa” y “miss Piggy” al hacer referencia a su apariencia física.

“Hoy me siento muy orgullosa de ser Alicia Machado y de ser la Miss Rebelde que vino a defender muchas cosas frente a este señor, que no es más que una representación de lo que significa el acoso a una persona”, dice en entrevista con EL UNIVERSAL.

Uno de los peores episodios sucedió frente a muchas cámaras, cuando el político la obligó a hacer ejercicio delante de periodistas en una conferencia en la que discutió sobre el peso de Machado. “(Ella) es alguien a quien le gusta comer”, bromeó el empresario.

Ahora, Alicia valora más su físico. Entiende que ese tipo de abuso psicológico tiene hoy un nombre popularizado, body shaming, un concepto que considera, fue abanderado por mujeres como ella, que lucharon en los 90 contra todo un aparato que las señalaba por su físico. La actriz celebra que las mujeres vivan en un contexto que fomenta la denuncia.

“Me da orgullo ser una bandera de eso”, señala. “Espero que lo que yo viví sirva y valga la pena para que (otras mujeres) se quejen, para que no se queden calladas, que no permitan que nadie las abuse, que nadie se burle de ellas, que ningún hombre les diga que no valen porque son gorditas o porque son flacas o porque tienen chiche o no tienen chiche”, destaca.

Trump denigró públicamente a la Miss Universo, haciendo que se ejercitara frente a los medios. Foto: Captura de video

El valor de los hombres

Machado sabe que no todos los hombres son Donald Trump.

En su caso, recuerda que su padre fue quien le inculcó una personalidad fuerte y libre:

“Mi empoderamiento no es porque haya sido una niña que sufrió abusos, al contrario, soy la empoderada que soy porque así me crió mi papá, me decía: ‘usted siempre vaya con actitud de dueña y haga lo que quiera’”, cuenta.

Desde esa libertad, quiere mandar un mensaje a mujeres de todas las edades: “La libertad nunca es negociable. Defiendo mi libertad de pensar, de decir, de vestirme, de tomar decisiones, con quién ando o no o qué proyectos quiero”.

Trump denigró públicamente a la Miss Universo, haciendo que se ejercitara frente a los medios. Foto: Captura de video

Se consolida como Indomable

En especial, desde esa libertad defiende su faceta como mamá. La actriz ha sido cuestionada por ser madre soltera, una crítica que ella no permite, no sólo porque forma parte de su privacidad, sino porque es un ejemplo de que las mujeres no necesitan de un hombre para desarrollarse en cualquier ámbito.

“Defender mi maternidad como mujer, con quien yo haya decidido tener una hija, es mi libertad como persona, de no dejarme cuestionar absolutamente de nada ni de nadie sobre mis decisiones”.

Ahora, durante el reality Secretos de las indomables, expondrá este y otros temas junto a famosas como Ninel Conde, Yuri y Patricia Manterola: “Mi hija es quizás uno de los secretos que más vulnerabilidad causa en mí dentro de esta convivencia hermosa de todas estas mujeres”.

La serie, que completa su elenco con Amara La negra y Zuleyka Rivera, se estrena el 17 de agosto por Canela.TV y junta a todas durante unas vacaciones en Tulum para que muestren más allá de su fama, su lado más personal.

Amor, maternidad y hasta Luis Miguel, son algunos de los temas que se tocan en el reality Secretos de las indomables, que reune en unas vacaciones a varias famosas. Foto: Canela.tv