Britney Spears vuelve a subir fotos desnuda y sus fans explotan, "¡Ya basta!"

Cuatro nuevas fotos de Britney Spears desnuda han causado una enérgica y a la vez preocupante reacción de varios de sus fans, quienes le piden encarecidamente que se detenga, si no, amenzan, dejarán de seguirla.

Varios comentarios se podían leer en una publicación en la que la cantante de 41 años posa topless, sin embargo, minutos después los comentarios fueron desacrivados.

Al parecer, la intérprete de "Toxic" está harta de los comentarios negativos que últimamente le han escrito sus fans, esos fans que cuando ella aún estaba bajo la tutela de su padre, la apoyaban para que recupera su libertad.

Ya desde hace varias semas, Spears ha sorprendido con sus publicaciones en Instagram, con las cuales los cibernautas han cuestionado la salud mental de la estadounidense, casada con el modelo Sam Asghari.



Britney, libre y desatada

Son varias las fotos que Spears ha subido desnuda o semidesnuda, en la playa, la tina, la cama o simplemente frente a la cámara; hace un año recuperó esa ansiada libertad cuando ganó la batalla legal que puso fin a 13 años de tutela sobre su persona y su patrimonio.

En noviembre, se sinceró sobre esa etapa admitiendo que estaba asustada y que se sentía como si no fuera nada.

"Comparto esto porque quiero que la gente sepa que soy humana. Me siento victimizada después de estas experiencias. Y, ¿cómo puedo superarlo, si no hablo de ello?", admitió en un audio de 22 minutos, en el que dice haber rechazado entrevistas millonarias para contarlo.

Su padre, Jamie Spears, asumió el control de su vida personal y de sus finanzas en 2008, tras un comportamiento errático de la cantante;

"Ni siquiera hoy sé qué hice realmente, pero no me dejaba ver a nadie. Nada tenía sentido. (...) Tenía que hacer todo lo que me decían. Me decían que estaba gorda todos los días, que tenía que ir al gimnasio. No recuerdo haberme sentido nunca tan desmoralizada, ni que me hicieran sentir como si nada. Yo estaba de acuerdo porque tenía miedo", recalcó en ese mensaje.

Aunque muchos de sus fieles seguidores se muestran empáticos con ella, otros le piden que "¡ya apre!", pues están cansados ver con frecuecia sus fotos semidesnuda .



rad