La boda de Britney Spears fue como un cuento de hadas, así lo revelan las primeras fotos de la celebración que se realizó ayer; además, a la fiesta acudieron famosas como Donatella Versace, Paris Hilton, Selena Gomez, Drew Barrymore y Madonna, con quien recreó un icónico beso en la boca de hace 29 años.

La llamada princesa del pop y su prometido, el entrenador Sam Asghari, se casaron ayer en una íntima ceremonia a la que asistieron varias celebridades; la revista Vogue reveló las primeras fotos de los momentos que se vivieron en la mansión de Thousand Oaks, en Los Ángeles.

Britney lució un vestido personalizado con los hombros descubiertos, abertura en la pierna y un clásico velo blanco con ribete de satén mientras su ahora esposo llevó un elegante esmoquin, ambos de Versace.

Lee también: Revelan las primeras fotos de la boda de Britney Spears con Sam Asghari



Kevin Ostajewski/Shutterstock

El encargado de planificar la boda fue el productor de eventos de celebridades Jeffrey Best.



Kevin Ostajewski/Shutterstock

"Realmente queríamos hacer de esto un momento pequeño y hermoso con familiares y amigos", dijo Britney a Vogue . "Queríamos colores cálidos y femeninos, incluidos rubor, blanco, crema y dorado, y muchos tonos variados de rosa, rubor y rojo”, agregó.



Kevin Ostajewski/Shutterstock



Kevin Ostajewski/Shutterstock



Madonna y Britney

Madonna y Britney compartieron el trono de la música pop durante los años 90 y principios de los 2000. La primera era la "reina" del pop, la segunda la "princesa".

Lee también: Exesposo de Britney Spears se cuela a su casa e interrumpe su boda

Las dos colaboraron juntas en 2003 con "Me against the music" y su actuación al ritmo de "Like a Virgin" -emblema de Madonna- en los premios de la cadena MTV de ese año, con beso entre las dos incluido, es considerada uno de los momentos más recordados de la cultura pop.

29 años después, en la tercera boda de Spears, ese beso volvió a repetirse.



Archivo AP/Kevin Ostajewski/Shutterstock

rad