Britney Spears organiza "fiesta de divorcio", rodeada de hombres sin camisa

A pocos días de que fuera captada con un semblante visiblemente afectado y, después de declarar que ya no soportaba el dolor que le producía la separación de su esposo Sam Asghari, Britney Spears reaparece en redes sociales para mostrar la fiesta que organizó rodeada de cinco amigos, que la sostuvieron en brazos mientras estaban sin camisas y, hasta uno de ellos, le lamió la pierna, a sólo cuatro días de que la expareja de la cantante hiciera oficial la noticia de que solicitó el divorcio a la "Princesa del pop", por lo que se cree que, dicho festejo, lo organizó para escapar de la realidad.

Britney lo volvió a hacer y, aunque no ha tratado de ocultar el dolor que le causa su ruptura con Sam Asghari pues, si bien, su matrimonio duró sólo 14 meses, tuvieron un noviazgo de más de seis años, la cantante está haciendo lo posible para distraerse y no pensar en los problemas que, según fuentes internacionales, rodearon su relación en las últimas semanas, o así lo relató en una serie de publicaciones que compartió en sus redes sociales este fin de semana.

"Cuando vas a reunirte con un supuesto "amigo" y manejas una hora por pollo, entonces tienes que esperar en el coche y usar el baño", comienza la publicación que compartió en Instagram, en donde además insinuó que alguien cercano a ella avisó a los paparazzi que estaba en Dave's Hot Chicken, un restaurante de pollo frito ubicado en Oxnard, California, pues aseguró que el vehículo donde se transportó era nuevo, por lo que no había modo que pudieran identificarlo como una propiedad suya.

"Sabía que los paps (paparazzi) estaban avisados porque el coche en el que estaba nunca se usó antes... Entonces, ¿cómo me siguieron? Malibu Canyon Road es la carretera más horrible que jamás se puede conducir...", destacó, mientras que las imagen que preceden a la publicación muestran como uno de sus amigos, al que se refieren con el nombre de "Dave" le lame la pierna, mientras el hombre que filma las imágenes lo alienta a llevar a cabo ese acto.

Y aunque la cantante de 41 años se detuvo, como es su costumbre, para hacer referencia de lo molesto que le parece el hostigamiento de la prensa, reanudó su relato al destacar cómo una noche triste, se convirtió en una velada de celebración que "Daily Mail", uno de los primeros medios en publicar la noticia, denominó como "fiesta de divorcio", pues fue el pasado jueves cuando su esposo, Sam Asghari, dijo públicamente que había solicitado el divorcio por sostener diferencias irreconciliables con la ganadora del Grammy.

De acuerdo con lo reportado por "TMZ", una fuente cercana al actor de 29 años dio a conocer que, antes de tomar la decisión de divorciarse de Britney, luchó contra el tiempo y los problemas que sobrevinieron dentro de su relación, sobre todo, cuando la cantante comenzó a ser cada vez más agresiva en su trato con otras personas, a las que llegó a agreder verbal y físicamente, de la misma manera que arremetió contra su propio esposo, según se ha especulado, desde que comenzó su noviazgo, hace siete años, sin embargo, a principios del año, un golpe que Britney propinó a Sam mientras este dormía fue lo que ocasionó que el modelo comenzara a marcar distancia dentro de la relación pues temía que lo que su pareja fuera capaz.

En este marco, Spears también se ha sincerado, asegurando que no tenía ni idea de que su matrimonio podía estar marchando mal, a tal grado que su esposo le solicitase el divorcio, por lo que ya no podía lidiar con el dolor y aunque celebró una fiesta, lo que demostraría que no se encuentra tan triste, en realidad, las personas que se encuentran cerca de ella, entre ellas su familia, han mostrado preocupación por la forma que ha hecho frente a su ruptura, pues aseguran que sentían que sólo a lado de Sam, la cantante controlaba sus impulsos.



