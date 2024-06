Britney Spears: entre la reconciliación con sus hijos y ¿la celulitis en sus piernas?

Britney Spears está pasando por un feliz momento personal porque después de mucho tiempo se ha reconciliado con sus hijos, según reporta Daily Mail; la cantante ha tenido varios acercamientos con Sean Preston, de 18 años, y Jayden, de 17, fruto de su relación con su exmarido Kevin Federline.

La relación entre madre e hijos estaría en su mejor momento después de que la cantante ha viajado en varias ocasiones a Hawai, donde se encuentran sus hijos, además, los jóvenes también habrían visitado a su madre en Estados Unidos luego de que durante años han estado distanciados.

"Los niños sienten tanto amor por su madre como ella por ellos. Las cosas han vuelto a la normalidad y miran juntos hacia el futuro", expresó una fuente cercana a la cantante a la publicación inglesa.

Britney perdió la custodia de sus hijos después de separarse de Federline y protagonizar episodios escandalosos en los que las sustancias prohibidas estuvieron involucradas; en enero de 2008, a Kevin se le concedió la custodia física y legal exclusiva de sus hijos, apenas unas semanas antes de que Britney fuera puesta bajo la controvertida tutela legal que duró 13 años.

Britney Spears, preocupada por su cuerpo

Aunque Britney ha dicho muchas veces que no hará caso a lo que de ella se dice en redes o lo que los paparazzi registren, a través de una publicación en sus redes mostró su desacuerdo porque algunos sacaron fotos de sus piernas con celulitis, y aunque reconoció que su cuerpo no es perfecto, negó que tuviera celulitis en las piernas.

"Mismo vestido y misma chica. Mira, lo entiendo. Sé que mi cuerpo no es perfecto pero también sé que no tengo celulitis en las piernas como me traicionan los paparazzis", expresó.

Spears confesó que se siente la persona más acosada del mundo y eso no le hace bien as u salud mental, sin embargo, precisó que ahora no es como era antes, actualmente es fuerte y no se quiebra por leer los comentarios negativos sobre su cuerpo.

Britney Spears muestra sus piernas y asegura que no tiene celulitis.

"¡Es sinceramente abusivo porque me siento como una de las personas más acosadas del mundo, es la verdad! ¡No es saludable para mi corazón ni para mi salud! Tengo 122 años y si perdiera más peso y estuviera enferma y creyera esas fotos, ¡estaría en el hospital! ¡Es una conversación complicada porque en un mundo donde gobierna la vanidad, ni una sola persona me creería! ¡Ni una sola persona me creerá porque prefieren la negatividad!", sentenció.

Al parecer el único acercamiento artístico que tendrá Britney será a través de los bailes que hace en sus redes sociales, pues aseguró que no regresará nunca a la industria musical, por lo que diariamente comparte videos de sí misma bailando, a veces semidesnuda y en otras ocasiones usando vestidos que ya no le quedan pero que no le impiden bailar con ellos aunque desabrochados.





