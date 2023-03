Brendan Fraser: estas son las edades de sus tres hijos con Afton Smith

Brendan Fraser recuperó su lugar en la industria del entretenimiento y lo ha hecho a lo grande. Su interpretación en “The whale” no solo lo llevó a ganar el Premio Oscar a “Mejor actor” sino que volvió a posicionarlo como toda una estrella. Luego de varios años fuera de los circuitos sin duda consiguió renovar sus votos con el público.

Sin embargo, Brendan Fraser no estuvo solo el día de la ceremonia. El actor fue escoltado por la alfombra roja por dos de sus 3 hijos. Muchos seguidores quedaron sorprendidos al verlos. Es que hacía mucho tiempo no se sabía nada de ellos. Las similitudes físicas con su padre y cuanto han crecido fue los que más llamó la atención.



El protagonista de “The whale” se casó el 27 de septiembre de 1998 con la actriz y escritora Afton Smith. En el 2002 nació su primer hijo Griffin Arthur Fraser. Dos años más tarde le dieron la bienvenida a Holden Fletcher Fraser y en 2006, a Leland Francis Fraser. En el año 2007 le pusieron final a su matrimonio.

Pese a que pocos lo saben, el primogénito de Brendan Fraser tiene autismo. Incluso, hace un tiempo confesó que este es uno de los motivos por los que más se esfuerza en llegar a sus fans con esta enfermedad.

Brendan Fraser explicó: “Mi hijo mayor es autista, y sé lo significativo que es para sus familias y para ellos. Significa mucho sentir que puedes gratificar a alguien con solo presentarte, significa mucho”.

El segundo hijo de Brendan Fraser lo acompañó en el 2022 a una de las presentaciones que el actor realizaba para promocionar “The whale”. Incluso se presentó en una de las clases de estudios cinematográficos de Holden Fletcher.



“Todos habían ido a ver The Whale, y son niños muy inteligentes”, sostuvo Brendan Fraser. “Entienden el oficio de hacer cine de una manera impresionante”.



Hace un tiempo, Brendan Fraser llegó a describir al menor de sus hijos como “una bujía contra incendios profesional” porque “pasa entre malezas y espinos y sale por el otro lado arañado y sonriente. ¡Está todo bien!”.



